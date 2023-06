Paríž - Po zisku 23. grandslamového titulu sa dostal na čelo historických tabuliek, no pred sebou má už ďalšiu métu.

Srbský tenista Novak Djokovič chce zaútočiť na kalendárny Grand Slam a po triumfoch na Australian Open i Roland Garros uspieť aj vo Wimbledone a na US Open. Vyhrať všetky podujatia veľkej štvorky v jednej sezóne sa naposledy podarilo Rodovi Laverovi v roku 1969.

Djokovič bol predvlani blízko k tomu, aby zopakoval husársky kúsok legendárneho Austrálčana, vo finále US Open však prehral v troch setoch s Rusom Daniilom Medvedevom. "Dobrodružstvo sa ešte nekončí. Ak som stále schopný vyhrávať grandslamy, nemám najmenší dôvod myslieť na koniec kariéry, ktorá trvá už 20 rokov. Stále mám veľkú motiváciu a som hladný po ďalších úspechoch. Už sa teším na Wimbledon." uviedol pre oficiálnu webovú stránku ATP Djokovič po zisku tretieho titulu na Roland Garros a návrate na post svetovej jednotky.

V historických štatistikách sa osamostatnil od 22-násobného grandslamového šampióna Rafaela Nadala. Španiel na parížskej antuke nemohol obhajovať trofej pre zranenie bedrového kĺbu. "Vedel som, že sa môžem zapísať do histórie. Snažil som sa však na to nemyslieť a naplno sa koncentrovať na prípravu na finálový zápas s Casperom Ruudom. Členovia môjho tímu spravili okolo mňa dobrú bublinu. Keď som pri druhom mečbale videl, že forhend z rakety Caspera letí do autu, cítil som obrovskú úľavu a premohli ma silné emócie. Som veľmi hrdý na to, čo som dosiahol," vyznal sa Djokovič.

Srb tvrdí, že v jeho kariére mu veľmi pomohla rivalita s Nadalom a Rogerom Federerom. "Vždy som sa rád porovnával s Rafom

a Rogerom, lebo to boli moji dvaja najväčší súperi. Už som to veľakrát spomínal, že oni ma formovali ako hráča a prispeli k tomu, čo som dokázal, lebo ma neustále posúvali dopredu. Nespočetne veľa hodín som strávil nad tým, aby som našiel zbrane, ako ich zdolávať na najväčších turnajoch. Pätnásť rokov zamestnávali moju myseľ a teraz som o krok pred nimi v počte grandslamových titulov, čo je skvelé."

Djokoviča vždy lákalo prekonávať rekordy. "Veľmi si cením aj to, ako dlho som vydržal na poste svetovej jednotky. Nechcem však teraz povedať, že som najlepší tenista v histórii, lebo by to bolo neúctivé voči všetkým veľkým tenisovým šampiónom jednotlivých ér. Každý z nich zanechal v našom športe hlbokú stopu a odkaz pre ďalšie generácie," zdôraznil rodák z Belehradu. Nadal bol jeden z prvých, ktorý mu na sociálnych sieťach zablahoželal k rekordnému zápisu. "Veľká gratulácia Novakovi k fantastickému úspechu. Pred pár rokmi sa nikomu ani nesnívalo, že by mohol získať 23 grandslamových titulov a ty si to dokázal. Uži si to v kruhu svojej rodiny a celého tímu." napísal Nadal na twitteri.

Djokovičov tréner Goran Ivaniševič obdivuje, že práve na grandslamovej pôde sa jeho zverenec dokáže vždy vybičovať k maximálnym výkonom. "Novak má vo svojej hlave softvér, ktorý dokáže zapnúť vždy vtedy, keď prichádza grandslamový turnaj. Pred Roland Garros mal tohtoročnú bilanciu na antuke 5:3, no v Paríži sa zlepšoval od zápasu k zápasu. V semifinálovom dueli proti Carlosovi Alcarazovi predvádzal v prvých dvoch setoch neuveriteľný tenis a proti Casperovi Ruudovi zožal úrodu za všetko to úsilie, ktoré vynaložil od štartu antukovej sezóny v Monte Carle."