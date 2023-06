Paríž - Srbský tenista Novak Djokovič sa štrnástykrát v sérii prebojoval do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V 3. kole si v pozícii nasadenej trojky poradil na parížskej antuke so Španielom Alejandrom Davidovichom Fokinom za tri hodiny a 36 minút 7:6 (4), 7:6 (5), 6:2.

Djokovič sa na víťazstvo nadrel, prvé dva sety rozhodol vo svoj prospech až v tajbrejkoch, pričom v tom prvom otáčal z 1:3. V druhom sete odvrátil aj setbal súpera. Tridsaťšesťročný Srb zlomil jeho odpor až v treťom sete, keď v druhom geme zobral Španielovi servis a vytvoril si rozhodujúci náskok 3:0. Na turnaji tak stále nestratil ani set.

"Každé víťazstvo sa počíta. Cením si ho, aj keď možno prvé dva sety trvali príliš dlho. Vedel som, že to bude ťažký a fyzicky náročný zápas. Prvé dva sety sme hrali tri hodiny, ak by som druhý prehral, hrali by sme možno dnes aj päť hodín. Alejandro ukázal, že je úžasný bojovník a v jeho hre nie je veľa slabých stránok. Som hrdý na svoj výkon," povedal v prvom interview Djokovič, ktorý sa usiluje o zisk rekordného 23. grandslamového titulu, čím by sa odpútal na čele historických tabuliek od Španiela Rafaela Nadala. V osemfinále narazí na víťaza duelu medzi Juanom Pablom Varillasom z Peru a Poliakom Hubertom Hurkaczom.