Už dlhší čas čelí urážkam na svoju adresu. Tenistka Aryna Sabalenková (25) to nemá v súčasnosti ľahké, keďže pochádza z Bieloruska, no hanlivým slovám sa nevyhla už ani v minulosti. V nedávnom rozhovore pre L'Équipe priznala, že ju pred rokmi v rodnej krajine nazývali bezcennou nulou.

Čuduj sa svete, rodáčka z Minska dnes figuruje na 2. mieste svetového rebríčka.

Navyše, mnohí fanúšikovia ju označujú aj za najkrajšiu tenistku na svete. „Keď som s tenisom začínala, nikto mi neveril. Hovorili mi, že som hlúpa, bezcenná a že nedokážem nič iné, len udierať do loptičky. Mne to však bolo jedno. Verila som si a išla som svojou cestou. Od niektorých trénerov som dostávala správy, že som na nič. Ani neviem prečo, ale nepočúvala som ich. Musí to byť niečo vo mne, v mojom DNA, v mojej povahe. Vždy som mala dostatok sily, aby som to všetko prekonala,” otvorila sa v rozhovore pre francúzsky magazín L'Équipe.

Že to môže niekam dotiahnuť, si Sabalenková uvedomila, keď mala šestnásť-sedemnásť rokov. Získala sebavedomie, zaradila sa k svetovej špičke, no po vojne Ruska na Ukrajine, ktorú schvaľuje bieloruský prezident, sa s urážkami na jej adresu opäť roztrhlo vrece. „Nepodporujem vojnu, čo znamená, že teraz nepodporujem Lukašenka,” vyjadrila sa tenistka, ku ktorej sa dokonca dostalo niekoľko správ so želaním smrti. „Mnoho nocí som preplakala. Mala som pocit, že ma všetci nenávidia kvôli mojej národnosti,” dodala Aryna Sabalenková, ktorej pôvab si v týchto dňoch vychutnávajú tenisoví fanúšikovia vo Wimbledone. Vy si jej najsexi zábery, môžete pre zmenu pozrieť v našej FOTOGALÉRII!