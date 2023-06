Šport24.sk Tenis FOTO Hniezdočko lásky im rastie pod rukami: TU si bude Federer hýčkať svoju Mirku! Foto: https://www.instagram.com/p/B8jzuNrhScC/

Práce na honosnej vile fenomenálneho tenistu Rogera Federera (41), ktorý vlani ukončil kariéru, sú naďalej v plnom prúde. Na to, aby sa do miliónového sídla pri Zürišskom jazere so slovenskou manželkou Mirkou a ich štyrmi deťmi nasťahoval, to ešte nie je, no za uplynulé mesiace očividne podrástlo.