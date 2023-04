Svoj vzťah oficiálne potvrdili. Hviezdny taliansky tenista Matteo Berettini (26) a kontroverzná moderátorka Melissa Satta (37) sa pochválili zamilovaným záberom na sociálnych sieťach.

Berrettini sa v polovici roka 2022 rozišiel s kolegyňou z krutov Austrálčankou Aljou Tomljanovičovou. Randili tri roky. „Áno, som teraz sám, ale nie je to tak, že sa ráno prebúdzam s tým, že si musím nájsť lásku,“ prezradil pred pár týždňami Talian. Netrvalo však dlho a opäť do toho spadol. Randiť začal s kontroverznou moderátorkou Melissou Sattou.

Talianka má za sebou veľmi bujarú minulosť. Hlavne, čo sa týka milencov zo sveta športu. Päť rokov randila s talianskou futbalovou ikonou Christianom Vierim. Vtedy sa nakopla jej kariéra pred kamerami a v modelingu. V roku 2011 ju v USA prichytili, ako vchádza a nad ránom vychádza z hotela so slávnym basketbalistom Kobeym Bryantom. Vraj kvôli nej Bryantova manželka Vanessa podala návrh na rozvod, ktorý potom stiahla. Neskôr ju spájali s hráčom Aston Villy Johnom Carewom. K oltáru ju dohnala až tretia „kopačka“ Kevin Prince Boateng. Randili spolu od roku 2011 a do povedomia sa dostali o rok neskôr, keď Satta svojsky okomentovala časté absencie Boatenga v zápasoch: „Dôvod, prečo je vždy zranený, je ten, že máme sex sedem až desaťkrát týždenne. Obávam sa, že to je dôvod jeho preťaženia.“ So sexuálnych maratónov sa im nakoniec narodil jeden syn Maddox. V decembri 2020 sa rozviedli.

Aj napriek tomu, že jej už ťahá na 40, stále vyzerá perfektne, čomu neodolal ani Matteo Berrettini.