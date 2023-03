Tenisová kráska Naomi Osaka (26) nechce z tenisového kolotoča úplne vypadnúť.

Tehotná Japonka prerušila kariéru, no zábery z nedávneho stretnutia s absolútnou tenisovou ikonou naznačujú, že tenistka chce byť späť najskôr ako to bude možné. Bruško Osakovej ešte natoľko nezavadzia, aby nemohla udierať do loptičky.

Osaková otehotnela s americkým reperom Cordaeom. Posledný súťažný zápas odohrala v septembri minulého roka. Tehotenstvo znamená pre mnohé tenistky koniec kariéry. Veľa z nich sa už z materskej dovolenky nevráti na profesionálny okruh. Japonka má však len 25 rokov a ukončiť kariéru tak skoro s jej talentom by bola premrhaná príležitosť. Aj to je určite jeden z dôvodov prečo ešte nesedí doma na gauči a trénuje, kým je to možné. VIAC SI POZRITE TU!