Na kurte ju fanúšikovia v sobotu neuvideli, aspoň mali možnosť sa s ňou odfotiť či pokochať sa ňou priamo na tribúne. Reč je o talianskej tenistke Camile Giorgiovej.

Televízni komentátori mohli len hádať, či taliansku jednotku odstavilo zranenie, no Giorgiová v sobotu nenaskočila ani do jedného z troch zápasov. Tím okolo kapitánky Tathiany Garbinovej si síce cestu za víťazstvom skomplikoval, no napokon to zvládol aj bez svojej jednotky a vyhral 3:2.

Giorgiová v sobotu hviezdila teda iba na tribúne, no bola neprehliadnuteľná a pútala veľkú pozornosť. Camila, ktorú na kurte vídame s vrkočom, sa v sobotu v Národnom tenisovom centre predviedla s kučerami a mužskej časti prítomných fanúšikov určite padol zrak na krátku sukničku, v ktorej sa objavila. Nečudo, že boli všetky oči na nej.