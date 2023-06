FOTO Exceluje v Paríži, v súkromí je to umelecká duša: Krásna Schmiedlová má netradičnú záľubu

Košická rodáčka Anna Karolína Schmiedlová (28) aktuálne exceluje na druhom grandslame sezóny French Open. V sobotu podala famózny výkon proti Američanke Dayovej a odmenou jej bude prvé osemfinále na grandslamovom turnaji v kariére.

Má formu ako už dlho nie. Schmiedlová neprišla do Paríža s prílišnými očakávaniami, no prvé tri kola prešla bez najmenších problémov a odrazu je v osemfinále, kde vyzve ďalšiu Američanku Coco Gauffovú.

Napriek tomu, že tenis je jej priorita, neznamená to automaticky, že nemá iné koníčky. Na iné myšlienky prichádza pri maľovaní. „Je veľa ďalších vecí, ktoré rada robím. Odmalička som napríklad kreslila, a to mi zostalo dodnes. Dokonca som navštevovala aj kurz, kde sme maľovali. No najradšej chytím ceruzku a kreslím čierno-bielo. Už som namaľovala aj niekoľko obrazov,“ opísala nám svoju vášeň slovenská tenistka.

Ako často chytá do rúk ceruzku? „Vždy, keď potrebujem vyvetrať hlavu a prísť na iné myšlienky, tak si začnem maľovať pre potešenie alebo len tak písať. Ale musím sa priznať, že ešte aj rada fotím a celkovo mám veľmi blízky vzťah k umeniu,“ uzavrela Anna Karolína Schmiedlová. VIAC SI POZRITE TU.