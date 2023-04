Slovenské tenistky si v dňoch 14.-15. apríla zmerajú v kvalifikačnom stretnutí Pohára Billie-Jean Kingovej svoje sily s Taliankami. Dejiskom zápasu bude Národné tenisové centrum (NTC) v Bratislave a fanúšikovia sa už teraz môžu okrem zápolení na kurte tešiť na súboj ozajstných krások.

Kým na strane tímu nehrajúceho kapitána Martina Liptáka by mohla svojou krásou prilákať ľudí do hľadiska 24-ročná Tereza Mihalíková, na opačnej by mala byť najväčším ťahákom o sedem rokov staršia Camile Giorgiová. Tá už roky patrí k najkrajším tenistkám sveta, a tak sa netreba vôbec čudovať, že len na Instagrame má bezmála 700-tisíc sledovateľom.

Tých si dozaista nezískala len tenisovým umením, veď v rebríčku WTA jej momentálne patrí až 43. priečka, ale najmä svojím vzhľadom. Na sociálnych sieťach totiž častokrát zverejňuje fotografie, na ktoré iné hráčky nemajú odvahu. Ak ich chcete vidieť aj vy, pozrite si našu FOTOGALÉRIU.