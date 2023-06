Šport24.sk Tenis Exotická kráska pritvrdila: Na kurte žiadna sláva, no pri jej horúcich FOTO budete slintať! Foto: https://www.instagram.com/p/BJVxh3fAH1q/

Hovorí vám niečo meno Heather Watsonová? Zrejme nie, no po prečítaní tohto článku si ho už určite zapamätáte. Ide o 31-ročnú britskú tenistku, ktorá toho na kurtoch veľa nedokázala, no mimoriadne aktívna je na sociálnych sieťach. A niektoré jej zábery stoja naozaj za to!