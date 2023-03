Djokovičova účasť na turnajoch v USA je opäť ohrozená, nezaočkovaní majú vstup do USA zakázaný!

Novak Djokovič je jeden z mála vrcholových športovcov, ktorí sa nedali očkovať proti covidu. S tým však prišli aj viaceré komplikácie a Srb musel čeliť zákazu účinkovať na minuloročnom Australian aj US Open. A podobným problémom čelí aj tento rok...

Srbský tenista sa po ročnej pauze v januári vrátil na austrálske kurty vo veľkom štýle a svoj najobľúbenejší turnaj ovládol. Išlo už o 22 grandslamový triumf, čím sa zapísal do histórie. Napriek tomu mu však opäť hrozí, že pre absenciu vakcíny proti covidu bude nútený vynechať nadchádzajúce turnaje v Indian Wells a Miami.

Aktuálna svetová jednotka má totiž stále zakázaný vstup do USA, kde je očkovanie povinné. „Mám podporu riaditeľov oboch turnajov Indian Wells a Miami, no momentálne to už nie je v mojej moci", povedal v stredu na margo svojej situácie Djokovič, ktorému sa nepodarilo v Štátoch vybaviť výnimku.

Minulý rok sa tenisová hviezda postarala o obrovský rozruch na Australian Open, keď mu tunajšia vláda znemožnila vstup do krajiny pre chýbajúcu vakcínu. Srb vtedy na Instagrame ubezpečoval, že na prvom grandslamovom turnaji roka sa zúčastní s takzvanou zdravotnou výnimkou. Nerátal však stým, že krajina mu zruší víza a po niekoľkých dňoch v deportačnom hoteli a množstvu procesov ho z krajiny vyhostili a znemožnili mu tak účasť na turnaji. Podobný scenár sa opakoval aj na spomínaných turnajoch v USA.