Londýn - Srbský tenista Novak Djokovič sa prebojoval do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Obhajca titulu zdolal vo svojom jubilejnom 100. zápase na londýnskej tráve Huberta Hurkacza 7:6 (6), 7:6 (6), 5:7, 6:4. Jeho štvrťfinálovým súperom bude Rus Andrej Rubľov.

Zápas medzi Djokovičom a Hurkaczom v nedeľu večer prerušili za stavu 2:0 na sety. V dohrávke síce v koncovke tretieho setu slávil úspech Poliak, vo štvrtom dejstve mal všaj navrch Srb. Djokovič dosiahol 32. wimbledonske víťazstvo za sebou, čím prekonal rekordný zápis Američana Petea Samprasa. V prípade zisku 24. grandslamového titulu môže vyrovnať zápis Švajčiara Rogera Federera, ktorý získal v All England Clube osem trofejí vo dvojhre.

Ruský tenista Daniil Medvedev postúpil prvýkrát v kariére do štvrťfinále wimbledonského singla. V osemfinále viedol v pozícii nasadenej trojky nad Čechom Jiřím Lehečkom 6:4, 6:2, keď jeho súper zápas skrečoval. V dueli o postup do semifinále nastúpi Medvedev proti víťazovi súboja medzi Grékom Stefanosom Tsitsipasom a Američanom Christopherom Eubanksom.

"Videl som, že Jiří ma nejaké problémy s pohybom, no nečakal som, že zápas po skončení druhého setu skrečuje. Oveľa radšej by som postúpil po premenenom mečbale. Teší ma, že som prvýkrát vo wimbledonskom štvrťfinále, na kurte číslo 1 som na dvorcoch All England Clubu ešte neprehral. Pokúsim sa ísť na tomto prestížnom turnaji ešte ďalej," uviedol v pozápasovom interview Medvedev, šampión US Open z roku 2021.

muži - dvojhra - osemfinále:

Novak Djokovič (Srb.-2) - Hubert Hurkacz (Poľ.-17) 7:6 (6), 7:6 (6), 5:7, 6:4, Daniil Medvedev (Rus.-3) - Jiří Lehečka (ČR) 6:4, 6:2 - skreč