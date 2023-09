Slovenskí tenisti hrajú po úvodnom dni duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára s domácim Gréckom 1:1. O vyrovnávajúci bod pre grécke farby sa na harde v Aténach zaslúžil Stefanos Tsitsipas, ktorý viedol nad Lukášom Kleinom 6:7 (3), 7:6 (5), 4:0, keď jeho súper zápas skrečoval pre zdravotné problémy.

V úvodnom singli Alex Molčan deklasoval Alexandrosa Skorilasa 6:1, 6:1. "Hral som maximálne koncentrovane. Snažil som sa nepozerať na to, že vo svetovom rebríčku som oveľa vyššie ako moj súper. Títo hráči sa často dokážu pred búrlivým domácim publikom vyhecovať, no nedovolil som mu, aby sa dostal k svojej hre. Hrať na historickom, krásnom štadióne bol pre mňa veľký zážitok. Teší ma, že som získal prvý bod, dúfam, že Lukimu sa teraz bude hrať ľahšie," uviedol Molčan v prvom pozápsovom interview.

V druhom dueli čelil Lukáš Klein Stefanovi Tsitsipasovi, v ktorom začal slovenský tenista úspešne a zvíťazil v prvom sete. V druhom dejstve sa dostal Grék na koňa a vyrovnal stav stretnutia na 1:1. V treťom sete dostal Klein kŕče do lýtka a začal mať problémy s pohybom, čo Tsitsipas využil a postupne zvýšil na 4:0. Za tohto stavu Klein zápas skrečoval. Tsitsipas pochválil Kleina za predvedený výkon. "Lukáš hral super, to som od neho aj čakal. Každý hráč, ktorý je vo svetovej dvestovke, má svoje kvality. Snažil som sa bojovať, ísť na maximum a dať do toho všetky sily. Vôbec som si nepripúšťal, že by tom to zabalil. Fyzicky som dobre zvládol ťažké momenty a napokon vyhral, aj keď s prispením skreču súpera. Som hrdý na to, že som v krušných chvíľach ukázal odolnosť a nezlomnú vôľu," uviedol grécky tenista na adresu Kleina.