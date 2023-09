ATÉNY - Slovenskí tenisti sú od nedele v Aténach a pripravujú sa na zápas 1. svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku (16.-17. septembra). Pätica hráčov Alex Molčan, Lukáš Klein, Norbert Gombos, Igor Zelenay a Lukáš Pokorný ešte nemohla trénovať v mieste konania zápasu, tvrdý povrch na štadióne Panathinaiko ešte nie je pripravený.

Podľa kapitána Tibora Tótha však zatiaľ ide všetko podľa plánu. "Väčšina tímu sa v Aténach stretla už v sobotu. Posledný priletel do dejiska stretnutia Lukáš Klein spolu s trénerom Ľubomírom Kurhajcom a kondičným Dávidom Olaszom, nakoľko hral v nedeľu finále challengeru v Istanbule. Prípravu sme začali v nedeľu, Lukáš dostal ešte jeden deň voľna navyše, v Turecku odohral ťažké zápasy. Tréningový kurt však ešte nebol hotový, na ten sme sa dostali až v pondelok. Na hlavnom kurte sme ešte netrénovali, nakoľko stále nie je pripravený. Mal by byť podľa organizátorov k dispozícii v stredu večer, no dosť sa to naťahuje a zatiaľ to tak nevyzerá," povedal Tóth pre oficiálnu stránku Slovenského tenisového zväzu (STZ).

Hlavnou úlohou bolo pre hráčov zvyknúť si na povrch, ktorý je položený na drevách, takže odskoky sú vyššie. "Prvé dni prípravy nám komplikoval silný vietor a ťažko sa trénovalo. Od stredy začíname hrať na body a prípravu smerovať na stretnutie. Taktiež chceme vyskúšať štvorhrové cvičenia a zahrať aj nejaké sety, aby sme sa dobre pripravili aj na debla. Všetci hráči sú zdraví a trénujú naplno. Verím, že sa už nič neudeje a budeme dobre pripravení na stretnutie," konštatoval Tóth, pre ktorého to bude piate stretnutie v pozícii kapitána na lavičke slovenského tímu.

Lídrom domáceho tímu je Stefanos Tsitsipas, siedmy hráč svetového rebríčka ATP. Okrem finalistu tohtoročného Australian Open by sa v gréckom výbere mali predstaviť Stefanos Sakellaridis, Alexandros Skorilas, Michail Pervolarakis a Petros Tsitsipas. Víťaz duelu si zabezpečí účasť v budúcoročnej kvalifikácii o postup na finálový turnaj 2024. Úvodné sobotňajšie dvojhry odštartujú o 10.00 SELČ. V nedeľu sa začne hrať v rovnakom čase, na programe sú štvorhra a záverečné single.