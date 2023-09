Atény Grécka tenisová dvojka Alexandros Skorilas a slovenská jednotka Alex Molčan nastúpia v sobotu o 10.00 h SELČ proti sebe v úvodnej dvojhre duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára. V druhom singli si na harde v Aténach zmerajú sily Stefanos Tsitsipas a Lukáš Klein. Rozhodol o tom piatkový žreb.

Nedelňajší program na Panathénskom štadióne otvorí o 10.00 h štvorhra, v ktorej by sa mali stretnúť Petros Tsitsipas a Michail Pervolarakis s párom Klein, Igor Zelenay. Nasledovať bude súboj tímových jednotiek S. Tsitsipasa s Molčanom a záverečná dvojhra medzi Skorinasom a Kleinom. Víťaz zápasu si zabezpečí účasť v budúcoročnej kvalifikácii o postup na finálový turnaj 2024.

Molčan verí, že proti Skorilasovi sa mu pre Slovensko podarí vybojovať prvý bod. "Všetci hráme každý deň lepšie, takže to vyzerá dobre. Vyzerá to krásne, je to obrovský štadión. Vonku je horúco, znásobovať to tam ešte bude mramor, z ktorého je štadión vyrobený. So Stefanosom Tsitsipasom.sme vlani spolu párkrát trénovali. Je to jeden z top hráčov sveta, ale Davis Cup je Davis Cup, môže sa v ňom udiať všetko. Uvidíme, ako to dopadne. Okrem neho ale treba zdolať aj iných hráčov. Určite to nebude jednoduché, lebo tu bude obrovský počet divákov, ktorí budú hnať Grékov dopredu. Musíme sa na to dobre pripraviť psychicky a verím, že snáď niekto zdolá aj toho Tsitsipasa,“ uviedol Molčan pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.

duel 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Grécko - SLOVENSKO:

sobota o 10.00 SELČ: Alexandros Skorilas - Alex Molčan, Stefanos Tsitsipas - Lukáš Klein

nedeľa o 10.00 SELČ: Petros Tsitsipas, Michail Pervolarakis - Klein, Igor Zelenay

S. Tsitsipas - Molčan, Skorilas - Klein