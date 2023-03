Viedeň - Konečne sú už všetci doma. Bývalá tenistka Dominika Navara Cibulková (33) v nedeľu porodila dcérku Ninu a už dnes opustila špičkovú rakúsku kliniku vo Viedni, kde v roku 2020 prišiel na svet aj jej prvorodený syn Jakubko.

Práve on, spoločne s otcom Michalom prišli v stredu popoludní do metropole Rakúska s kyticou kvetov pre zvyšok rodiny. Malá Ninka prišla na svet cisárskym rezom, no obe dievčence už boli zdravotne v poriadku, a tak ich lekári mohli s kľudným svedomím prepustiť z nemocnice. Jej brány opustili krátko po 17. hodine. Kým Dominika držala za ruku malého Jakubka, Michal niesol dcérku v náručí zababušenú do overalu v tvare macíka. „Cítim sa super,“ boli Dominikine prvé slová, pri ktorých jej vybehli aj slzičky z očí. „Ešte som plná emócií,“ ospravedlňovala ich.



Jakubkovi sa vraj pri prvej návšteve sestričky v pôrodnici páčilo, ako plače. „Dával si prštek pred ústa a hovoril, že musíme byť ticho, tatinko,“ prezradila bývalá úspešná športovkyňa s tým, že prvé rodinné návštevy už mala v nemocnici, no ďalšie ju určite teraz čakajú doma. Tentoraz bol pôrod ľahší ako pri Jakubkovi. „Prišlo to síce rýchlo, ale bolo to super. Trvalo to len hodinu a pol. Keďže sme už boli skúsení rodičia, tak aj Michal všetko zvládal v pohode. Ako pri Jakubkovi, aj teraz strihal pupočnú šnúru,“ opísala priebeh narodenia dcérky.



Naša najúspešnejšia tenistka porovnala aj to, ktorý pôrod bol pre ňu jednoduchší a ako si užívala pobyt v luxusnej súkromnej nemocnici. „Rozdiel medzi deťmi je aj v tom, že Ninka veľa spinká a papá, Kubko bol viac zvedavý a nepokojný, takže som sa teraz cítila ako na rekreácii. A to aj vďaka super podmienkam, ktoré sme tu mali. Dokonca si nás personál aj pamätal. Mali sme spolu izbu a prvý deň mi Michal vo všetkom pomáhal, lebo som mala ešte čerstvú jazvu,“ zdôverila sa Cibulková.



Aj keď sa v minulosti Dominika zaprisahala, že po Jakubkovi už dieťatko tak skoro nechce, otázka tretieho potomka ostáva ešte otvorená. „Nikdy však nehovorte: Nikdy. Takže ani ja nemôžem tvrdiť, že Ninka je naše posledné dieťa,“ dodala s úsmevom šťastná mamička.