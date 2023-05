Brighton - Futbalisti Brightonu dosiahli historický úspech, v sezóne 2023/2024 si prvýkrát zahrajú Európsku ligu. V dohrávke 22. kola najvyššej anglickej súťaže remizovali doma s Manchestrom City 1:1 a definitívne si zabezpečili šieste miesto v tabuľke.

Pred siedmou Aston Villou, na pôde ktorej v nedeľu zakončia sezónu, majú štvorbodový náskok. Brighton prehrával od 25. minúty po góle Phila Fodena, no ešte do prestávky sa mu podarilo vyrovnať. Devätnásťročný Paraguajčan Julio Enciso v 38. minúte napriahol z 25 metrov a exportnou strelou vymietol šibenicu.

"Dosiahli sme fantastický úspech. Účasť v Európskej lige je krásna odmena za všetku tú drinu. Teší ma, že sme si miestenku v prestížnej súťaži definitívne zaistili v dueli s Manchestrom City, ktorý je momentálne najlepší tím na svete. Pre naše mužstvo to bol veľmi náročný zápas, no za predvedený výkon sme si bod zaslúžili," uviedol pre akreditované médiá tréner Brightonu Roberto de Zerbi. Taliansky kouč vlani v septembri nahradil na lavičke Grahama Pottera, ktorý zamieril do Chelsea, kde však vydržal iba do začiatku apríla 2023, keď ho vedenie londýnskeho klubu odvolalo.

Pod vedením de Zerbiho predvádza Brighton atraktívny, útočný futbal a darí sa mu nielen v Premier Leaguu. V FA Cupe postúpil až do semifinále, v ktorom prehral s Manchestrom United po jedenástkovom rozstrele. "Graham Potter v uplynulej sezóne priviedol Brighton k 9. miestu a keď sme museli v septembri angažovať nového kouča, boli sme trochu v neistote. Našťastie sme našli výborného trénera, ktorý dokáže skvele motivovať hráčov, vyžmýkať z nich maximum a ušiť na súperov účinnú taktiku," zdôraznil prezident klubu Tony Bloom.

Manchester City mal pred zápasom s Brightonom už titul vo vrecku, Tréner Pep Guardiola priznal, že dva dni po oslavách nebolo pre hráčov jednoduché nastúpiť proti "šťuke" ligy. "V Brightone sme nastúpili 48 hodín po tom, ako sme počas osláv titulu v Manchestri dopili všetok alkohol. Hráči však pristúpili k zápasu zodpovedne, maximálne profesionálne a proti silnému Brightonu ukázali, prečo sú anglickí šampióni."