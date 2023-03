Liverpool 6. marca (TASR) - Futbalový Liverpool uštedril Manchestru United historicky najvyššiu prehru vo vzájomných stretnutiach. Na nedeľňajšom ligovom triumfe 7:0 sa gólovo podieľali štyria strelci a dvojgólový Mohamed Salah prekonal zápis Robbieho Fowlera v počte prsných zásahov za Liverpool v Premier League.

Domáci vyvíjali v prvom polčase väčší tlak než súper, no šance si vytvorili aj hostia. Hráči odišli do šatní za stavu 1:0, krátko po góle Codyho Gakpa, ktorý zaskočil obranu aj brankára Davida de Geu strelou z boku k vzdialenejšej žrdi. Darwin Nunez odštartoval v 47. minúte šesťgólovú smršť, ktorá viedla k najhoršiemu súťažnému výsledku Manchestru United od roku 1931. Vtedy prehral rovnakým pomerom s Wolverhamptonom, pričom najhorší zápis proti Liverpoolu bol doteraz z roku 1895, keď United hrali ešte pod názvom Newton Heath (1:7). "Pred pár mesiacmi to vyzeralo, že hrať proti Liverpoolu je fajn. Nemohli to povedať verejne, ale všetci si to mysleli. Mali pocit, že sme vo veľkých problémoch. Teraz to však nie je až tak fajn, sme viac sami sebou. Vedia o nás, vedia, že stále žijeme," citovala AP trénera domácich Jürgena Kloppa. "Videli sme, čo môže s chlapcami spraviť dobrý výsledok. Viedli sme 7:0, niekto prihral Lukeovi Shawovi a my sme po ňom išli so štyrmi hráčmi. Vtedy človek pochopil, koľko adrenalínu a pozitivity vám to dá," dodal nemecký kouč.

Salah prekonal zápis Fowlera svojím druhým gólom na 6:0, ktorý bol 129. v lige v drese Liverpoolu. Podarilo sa mu to v 205. zápase v najvyššej anglickej súťaži. "Je to niečo výnimočné, nebudem klamať. Tento rekord som mal na mysli odkedy som prišiel do tímu. Prekonať ho dnes proti United s takýmto výsledok je niečo neuveriteľné," neskrýval nadšenie egyptský útočník, ktorý pôsobí v Liverpoole od roku 2017. Jeho nedeľňajší výkon ohodnotil renomovaný štatistický portál Sofascore.com najvyššou možnou známkou "10".

"Pre mňa je to neprofesionálne. Som naozaj sklamaný a nahnevaný, sklamali sme našich fanúšikov. Ako mužstvo a ako tím nemôžeme toto dopustiť," neskrýval rozhorčenie Erik ten Hag, pre ktorého to bola najvyššia prehra v pozícii hlavného trénera. "Musíme držať pokope, navzájom sa podporovať a bojovať jeden za druhého. A musíme brániť. Nič z toho sme nerobili a to je neprofesionálne," dodal holandský tréner. Jeho tím sa v tejto sezóne už dokázal spamätať z podobných výsledkov. V auguste utrpel na pôde Brentfordu najvyššiu prehru s týmto súperom od roku 1938 (0:4) a v októbri podľahol mestskému rivalovi City 3:6.

Liverpool figuruje po triumfe na 5. mieste tabuľky, o bod pred Newcastlom, ktorý má zápas k dobru. "The Reds" tak zvýšili svoje šance na najlepšiu štvorku, ktorá znamená miestenku v Lige majstrov. Ich nedeľňajší súper je tretí, na konte má o štyri body viac a o jeden duel menej než štvrtý Tottenham. Liverpool čaká najbližší zápas v sobotu na pôde posledného Bournemouthu, United vo štvrtok prvý duel osemfinále Európskej ligy proti Realu Betis.