Slovenský reprezentant Marko Mirgorodský obsadil tretie miesto vo finále C1 na pretekoch Svetového pohára vo vodnom slalome v španielskom Seu d'Urgell. Matej Beňuš skončil na piatom mieste.

Dvadsaťštyriročný Mirgorodský postúpil do bojov o zlato ako najlepší Slovák zo šiesteho miesta v semifinále a vo finále svoj výkon ešte vylepšil, keď predviedol čistú jazdu a v cieli bol len o sekundu a jedenásť stotín pomalší ako víťaz Raffaello Ivaldi z Talianska. Na druhého Luku Božiča zo Slovinska, ktorý spravil jeden ťuk, stratil 0,1 sekundy. Beňuš sa dotkol tretej bránky a v cieli mal manko 2,10 s na víťaza. Tretí slovenský kanoista Alexander Slafkovský predviedol v semifinále čistú jazdu, no stratil 5,51 s a skončil na druhom nepostupovom 12. mieste.



Mirgorodský si vďaka tretiemu miesto pripísal 20 bodov do internej olympijskej kvalifikácie, Beňuš získal 17 a Slafkovský deväť bodov.

Z trojice Sloveniek sa do finálovej desiatky neprebojovala ani jedna. Soňa Stanovská sa so šiestimi trestnými sekundami umiestnila na 18. priečke so stratou 7,22 s na najrýchlejšiu Jessicu Foxovú z Austrálie. Zuzana Paňková mala jeden ťuk a skončila hneď za svojou krajankou (+7,37 s), Emanuela Luknárová predviedla čistú, no pomalšiu jazdu a obsadila 20. miesto (+7,53 s). Do internej olympijskej kvalifikácie si pripísali tri, dva a jeden bod. Boje o Paríž 2024 budú pokračovať ešte na majstrovstvách sveta v Londýne (19. 9. - 24. 9.) a v 5. kolo Svetového pohára v Paríži (5. 10. - 8. 10.).

Slovenskú účasť musia reprezentanti vyjazdiť na septembrových MS, pričom v každej disciplíne okrem kajak krosu môžu získať len jednu miestenku.