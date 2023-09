V anglickom Lee Valley tento víkend končia majstrovstvá sveta vodných slalomárov, na ktorých sa v slovenskom tíme predstavila aj skúsená pretekárka Soňa Stanovská (23).

Vrchol vodnoslalomárskej sezóny priniesol okrem zápolenia o svetový titul aj boj o miestenky na budúcoročné OH v Paríži. Rozprávali sme sa nielen o tejto téme.

Ste aktuálnou majsterkou sveta do 23 rokov. Aká bola cesta k tomuto doteraz najväčšiemu úspechu?

Narodila som sa do kajakárskej rodiny, takže výber športu bol jasný. Od začiatku ma trénoval ocino, ktorý tiež jazdil. Keď som bola dieťa, brali sme to ako zábavu a trávenie času. Postupom času prichádzali úspechy a čoraz viac tréningov. Aktuálne mám v živote dve priority, štúdium na práva na Univerzite Komenského a šport.



Soňa Stanovská ako juniorská majsterka sveta 2023. Zdroj: Damiano Benedetto

Jazdíte teda pod akým si vplyvom úspechov vášho otca?

Do našej rodiny priniesol tento šport môj starý otec, ktorý to odovzdal svojim deťom. Ja, spolu s bratom a bratrancami sme už tretia generácia. Takže sa dá povedať, že sa to u nás dedí. Tých vplyvov bolo viac, ale rozhodne najväčšiu zásluhu má práve ocino. Ani nie tak jeho úspechy boli mojou motiváciu, ale skôr to, že mne aj bratovi sa obaja naši rodičia vždy naplno venovali.