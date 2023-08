Prvé zlato pre Stanovskú: Naša vodná slalomárka sa stala majsterkou sveta C1 do 23 rokov

Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Soňa Stanovská sa stala majsterkou sveta C1 v kategórii do 23 rokov. Na majstrovstvách sveta v Krakove predviedla bezchybnú jazdu a triumfovala o 0,57 sekundy pred Češkou Terezou Kneblovou a víťazkou semifinále Evy Leibfarthovou z USA (+0,79 s). Ide o prvú slovenskú medailu z tohto podujatia.

Najlepšia tri pretekárky boli jediné, ktoré sa priblížili k semifinálovému tempu. Stanovská navyše ako jediná predviedla aj bezchybnú jazdu. Najviac jej pomohol čistý prejazd prostrednou časťou trate, kde jej súperky robili najviac chýb. Na druhom medzičase tak získala náskok 3 stotiny sekundy na priebežne prvú Kneblovú, ktorá bola tiež bez dotyku. Leibfarthová mala veľmi dobre rozbehnutú jazdu, no po prvom medzičase "ťukla" desiatu bránku.

Pre dvadsaťtriročnú Stanovskú je to prvé individuálne zlato na vrcholovom podujatí a prvý cenný kov od MEJ 2021 v slovinskom Solkane. Tam získala striebro v rovnakej vekovej kategórii v K1. "Na tejto trati mám za predošlé roky najazdené naozaj veľa a preto som si verila a dnes je z toho krásna zlatá medaila. Mám super formu, na tréningoch som doslova lietala a som rada, že som to pretavila do dobrého výsledku v pretekoch," povedala Stanovská pre webstránku canoe.sk