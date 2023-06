Oslávenkyňa Jana Dukátová: Za zemiakovú medailu do smrti nič nedostanem

Patrí k našim najúspešnejším športovcom. Hoci získala množstvo medailí zo svetových i z európskych šampionátov, olympijský kov Jane Dukátovej ufrnkol pred nosom.

Pred pár dňami slávila 40. narodeniny, a tak sme boli zvedaví, čomu sa venuje na „športovom dôchodku“, do ktorého odišla pred dvomi rokmi.

Ako ste si predstavovali život 40-ničky v čase svojej najlepšej etapy kariéry športovkyne? Mali ste už predtým predstavu, čomu by ste sa chceli venovať?

- Keď som mala 29, pamätám sa, ako som od novinárov dostala otázku, kde sa vidím, keď budem mať 40. Vtedy som odpovedala: „Pádlovať už určite nebudem, ale dúfam, že budem mať prácu, ktorá ma bude rovnako baviť“. Zo začiatku som nevedela, kam sa môj život po kariére uberie. Po čase som si však uvedomila: celú kariéru som sa snažila dostať zo svojho tela maximum, spolupracovala som so špičkovými fyzioterapeutmi, učila som sa na vlastnom tele, čo má ako fungovať, prešla som si chronickými bolesťami, zraneniami, rehabilitáciami aj návratmi do top športu. Prečo aspoň niečo z toho nevyužiť v mojom „ďalšom živote“?



Takže ste sa rozhodli dávať dohromady mladších pretekárov?

- Áno. Venujem sa masážam a kinezioterapii. Roky som ležala na masérskom stole, teraz som „na druhej strane“.