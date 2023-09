Bratislava - Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Eliška Mintálová si v španielskom Seu d'Urgell premiérovo vybojovala triumf na podujatí Svetového pohára a zároveň po vyše dvoch rokoch ako prvá zdolala v SP v kajaku Austrálčanku Jessicu Foxovú, suverénku s jednolistým i dvojlistým pádlom. Úspech si však podľa vlastných slov veľmi neuvedomuje, podstatné sú pre ňu septembrové MS v Londýne, kde sa bude bojovať o miestenky na OH 2024.

"Veľmi som sa nad tým nezamýšľala, beriem to tak, ako to je. Nad všetkým sa budem zamýšľať až po olympijskej kvalifikácii," uviedla Mintálová v pondelok v Bratislave. Preteky v Seu d'Urgell boli aj prvé v rámci internej nominačnej súťaže na budúcoročnú olympiádu. Práve preto sa 24-ročná pretekárka zameriava na záver sezóny. Okrem MS ju čaká aj finále SP v Paríži a snaží sa sústrediť na seba. Nechce stavať na skalpe Foxovej. "Každý jeden úspech je pre športovca povzbudenie. Londýn je však iná voda, iné preteky a každý deň je špecifický. Pôjdem tam s tým, že sa budem snažiť podať svoju štandardnú jazdu a môže to dobre vypáliť," povedala vlaňajšia majsterka Európy pre TASR.

"Do finále sme išli s odretými ušami, ale veril som jej. Na tréningoch predvádzala krásne jazdy. Kanál v Seu je špecifický a musíte mať dobrý deň, aby ste to poskladali. Videl som však, že z nej už stres z finále opadol, povedali sme si len drobnosti a taktiku. Všetko sa rozhodovalo dole a ona bola jedna z mála pretekárok, ktorá dokázala zvýšiť na konci tempo," zhodnotil tréner pretekárky Peter Cibák. Jeho zverenka postúpila do finále z deviateho miesta o pozíciu pred Foxovou. V cieli finále mala na ňu šesť stotín, čo bol už vtedy veľký predpoklad triumfu. "Boli to pekné emócie, nestáva sa to často. Aj Jessica je len človek a aj ju sa dá zdolať. Verím, že to nebolo naposledy," opísala Mintálová svoje pocity bezprostredne po svojej jazde.

V predošlom období ju trápili zranenia či choroby. Sama uviedla, že výkon v Seu nebol nadštandardne kvalitný - vyšlo jej to, čo by chcela jazdiť stále. "Prvá polovica sezóny nebola dobrá, bola som rozladená psychicky aj fyzicky. Už pred sezónou som však vedela, že podstatnejšia bude jej druhá časť. Tá sobotňajšia jazda nebola nadštandardný výkon, takto jazdím na tréningu bežne. Povzbudenie je v tom, že to môže vypáliť dobre aj keď jazdím svoj štandard," vysvetlila Mintálová. Priznala, že svoju úlohu zohral aj kanál: "Mne sa v Seu vždy jazdilo dobre. Ľudia nemajú tento kanál radi, vyzerá jednoducho, ale opak je pravdou. Aj teraz som tam mala len jeden zlý tréning," povedala k trati Mintálová, ktorá má zo SP dva cenné kovy a oba získala práve na španielskom kanáli. Okrem zlata je to bronz z roku 2021.