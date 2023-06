Augsburg - Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Eliška Mintálová obsadila v K1 na úvodnom podujatí Svetového pohára v Augsburgu desiate miesto. Piatkové finále jej nevyšlo, keď dostala dve 50-sekundové penalizácie za nesprávne prejazdy bránok.

Vyhrala domáca Nemka Elena Liliková, ktorá predviedla čistú jazdu a slávila prvý triumf v prestížnom seriáli. Druhá skončila so stratou 4,29 sekundy talianska reprezentantka Stefanie Hornová, pódium doplnila tretia Rakúšanka Viktoria Wolffhartdová (+4,48). Medzi mužmi triumfoval Talian Giovanni De Gennaro pred Britom Josephom Clarkeom (+2,98) a domácim Hannesom Aignerom (+3,03).

Mintálová sa predstavila vo finále ako jediná z kvinteta slovenských kajakárov. Postúpila doň ôsmym najlepším semifinálovým časom, keď vydarenou jazdou s jedinou chybou zaostala za najrýchlejšou Hornovou o 5,64 s. Jej snaha o zisk medaily sa skončila vo finále už na deviatej bránke, ktorú si odhodila z opačnej strany. Po inkasovaní 50-ky stratila koncentráciu. Nasledovali veľké problémy na šestnástke, ťukla aj 18-ku a po dojazde do cieľa jej rozhodcovia ešte dodatočne pripísali aj ďalší 50-sekundový trest na 21. bránke.

"Začiatok bol celkom solídny, žiaľ, urobila som potom veľmi veľký výjazd a neprešla som nasledujúcu bránku. Vedela som, že mám 50-ku. Snažila som sa ísť potom na hranu, čo sa mi vypomstilo dolu na protichodnej bránke. Som spokojná, že som sa dostala do finále, žiaľ, boli tam chyby," povedala Mintálová pre JOJ Šport.

Vo finále chýbala vlaňajšia celková víťazka SP v hodnotení K1 žien Jessica Foxová, Austrálčanka dostala v semifinále 50-sekundový trest a skončila až na 26. mieste. Do elitnej desiatky sa nezmestila ani druhá slovenská reprezentantka Zuzana Paňková, ktorá obsadila 17. priečku (+8,95). Mala výborný úvod, ale stred a záver jej nevyšli a po troch ťukoch skončila mimo postupových pozícií. Od finále ju delilo 2,92 sekundy. "Dva ťuky dolu boli malé, ale celkom zbytočné. Trénerovi aj mne sa páčilo nasadenie, no tie chyby mrzeli. Sme však radi, že loď nelietala a išlo sa mi dobre," uviedla Paňková.

V semifinále K1 mužov boli traja slovenskí zástupcovia, no Jakub Grigar, Martin Halčin a ani Adam Gonšenica si postup nevybojovali. Najlepší z nich bol Grigar, ktorý s jednou chybou a časom 97,33 sekundy skončil na 13. pozícii. Na najrýchlejšieho Švajčiara Martina Dougouda stratil 4,99 s, na postup do finále mu chýbalo 1,43 s. "Tú jazdu nehodnotím úplne zle, ale výsledok ma neteší. Išiel som s tým, že jazdím normálne a čisto. Až o pár minút neskôr som sa v cieli dozvedel, že som dostal jeden ťuk, o ktorom som vôbec nevedel. Mrzí ma to. Je mi ľúto, že nebudem môcť ísť finálovú jazdu a opraviť to, čo som pokazil," povedal Grigar.

Halčin sa takisto s jednou chybou umiestnil na 28. priečke (+11,25), Gonšenica minul štvrtú bránku a po päťdesiatsekundovej penalizácii obsadil 37. miesto. V sobotu je na programe semifinále a finále C1 mužov i žien.