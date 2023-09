Lee Valley – Tohtoročný vrchol vodnoslalomárskej sezóny v britskom Lee Valley prinesie okrem zápolenia o svetový titul aj boj o miestenky na budúcoročné OH v Paríži. Majstrovstvá sveta sa začínajú v utorok 19. septembra pretekmi hliadok a vyvrcholia nedeľňajšími finále kajak krosu. Ten je jednou disciplínou, v ktorej je možné získať viac ako jednu miestenku na OH 2024.

Celkovo je k dispozícii 41 ženských a 41 mužských miesteniek, z toho 21 pre kajakárske disciplíny, 17 pre kanoistické a 3 pre kajak kros. Celkovo sa tak na olympiádu do Paríža môžu z jednej krajiny kvalifikovať maximálne traja muži a tri ženy. V kategórii K1 je v Londýne k dispozícii pätnásť miest, v C1 dvanásť a v kajak krose môžu štartovať tí pretekári, ktorí sa kvalifikujú v ostatných disciplínach. Zvlášť kvalifikáciu môžu špecialisti na kros absolvovať na SP v Prahe 2024. V novej disciplíne môže každá krajina postaviť dvoch mužov a dve ženy. Prvýkrát v histórii tak môže štartovať jeden pretekár vo viacerých disciplínach na OH. Ak pretekár štartuje na MS vo viacerých kategóriách a v oboch vybojuje miestenku, krajina obdrží tú kanoistickú. V prípade Slovenka by sa o týkalo len Soni Stanovskej.

V dobrej forme išla do Veľkej Británie kajakárka Eliška Mintálová, ktorá jazdí tento rok okrem K1 aj kajak kros. Začiatkom septembra vyhrala preteky SP v španielskom Seu d'Urgell a dosiahla svoj prvý triumf v kariére v prestížnom seriáli. Medzi ďalšie slovenské želiezka patria "obojživelníčka" Zuzana Paňková, ktorá štartuje v prebiehajúcej sezóne v kajaku i krose, či Stanovská. Tá získala na nedávnych MS juniorov v poľskom Krakove titul v kategórii C1. Spomedzi mužov sa javia nádejne najmä kanoisti, v tejto sezóne ukázal dobrú formu Matej Beňuš, keď vybojoval dve druhé miesta na SP v Augsburgu i v Prahe a v celkovom hodnotení C1 figuruje momentálne na prvom mieste. Jeho reprezentačný kolega s jednolistým pádlom Marko Mirgorodský ukoristil v Seu d'Urgell prvú individuálnu medailu v elitnej kategórii (bronz). Vo Veľkej Británii sa počíta aj so štvornásobným vicemajstrom Alexandrom Slafkovským, veterán vybojoval striebro aj na vlaňajšom svetovom šampionáte v Augsburgu.

Medzi ženami je jednoznačná topfavoritka Austrálčanka Jessica Foxová, ktorá v prechádzajúcich rokoch opanovala dianie v kajaku i kanoe. S jednolistým pádlom je k nej tento rok blízko Nemka Elena Liliková. V kanoe mužov sú to spolu s Beňušom Slovinci Luka Božič a Benjamin Savšek. Situácia je zaujímavá v mužskom kajaku. Niekoľkonásobný majster Európy i sveta v K1 Jiří Prskavec jazdí momentálne v oboch kategóriách. Prístup bežný u žien sa v mužskej kategórii objavuje len sporadicky a poradie SP v kajaku tak momentálne vedie Prskavcov krajan Vít Přindiš pred Talianom Giovannim De Gennarom a Josephom Clarkom, ktorý bude mať v Lee Valley výhodu domáceho prostredia. Paradox je, že najviac triumfov (2) má v tejto sezóne na konte štvrtý Prskavec.

Pretekári vyjazdia na svetovom šampionáte miestenku pre svoju krajinu, jednu ešte získa najlepšie umiestnená krajina z tohtoročných ME v Krakove. O štarte konkrétnych pretekárov v Paríži rozhoduje interná nominačná súťaž, ktorá prebieha v prípade slovenských pretekárov paralelne s olympijskou kvalifikáciou. Body do internej súťaže zbierali už v La Seu, pokračovať budú práve na svetovom šampionáte a záverečnom podujatí tohto ročníka SP v Paríži (5.-8. októbra).

Internú nomináciu v ženskej K1 vedie momentálne Mintálová (24 b) pred Stanovskou (1) a Michaelou Haššovou (0). V mužskej C1 je najvyššie dvadsaťbodový Mirgorodský pred Beňušom so 17 bodmi a Slafkovským s deviatimi. Poradie kanoistiek vedie trojbodová Stanovská pred Paňkovou (2) a Luknárovou (1). Na prvých pretekoch internej nominácie skončila trojica za sebou v semifinále na 18. až 20. mieste. Spomedzi slovenských kajakárov dosiahol v La Seu najlepší výsledok šestnásty Martin Halčin pred devätnástym Jakubom Grigarom. Na konte majú päť, respektíve dva body – Adam Gonšenica figuroval v Španielsku na 35. mieste.

"Podľa výsledkov a štatistík by to malo byť rovnaké vo všetkých štyrochdisciplínach, hovoríme o umiestnení do 20. miesta. Z kontinentálnej kvalifikácie v Krakove máme rozbehnuté dve disciplíny, čo je C1 žien a K1 mužov. Z pohľadu miesteniek bude najkritickejšie semifinále," povedal pre webstránku canoe.sk Robert Orokocký, športový riaditeľ sekcie divokej vody Slovenskej kanoistiky. Šampionát sa začína v utorok 19. septembra o 11.30 h pretekmi ženských kanoistických hliadok.

Program majstrovstiev sveta vo vodnom slalome (19.9.-24.9., Lee Valley, Veľká Británia)

utorok 19. septembra

11.30 3xC1Ž

12.00 3xC1M

12.42 3xK1Ž

13.40 3xK1M

streda 20. septembra

11.30 C1Ž - prvé rozjazdy

12.35 C1M - prvé rozjazdy

15.00 C1Ž - druhé rozjazdy

15.44 C1M - druhé rozjazdy

štvrtok 21. septembra

10.00 K1Ž - prvé rozjazdy

11.24 K1M - prvé rozjazdy

14.30 K1Ž - druhé rozjazdy

15.34 K1M - druhé rozjazdy

piatok 22. septembra

11.03 C1Ž - semifinále

12.08 C1M - semifinále

14.35 C1Ž - finále

15.12 C1M - finále

sobota 23. septembra

11.03 K1Ž - semifinále

12.08 K1M - semifinále

14.35 K1Ž - finále

15.12 K1M – finále

nedeľa 24. septembra

10.00 KXŽ - časovka

10.59 KXM - časovka

12.55 KXŽ - osemfinále

13.19 KXM - osemfinále

14.34 KXŽ - štvrťfinále

14.52 KXM - štvrťfinále

15.10 KXŽ - semifinále

15.19 KXM - semifinále

15.30 KXŽ - finále

15.36 KXM - finále

Slovenská nominácia:

C1Ž: Soňa Stanovská, Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová

C1M: Matej Beňuš, Marko Mirgorodský, Alexander Slafkovský

K1Ž: Soňa Stanovská, Eliška Mintálová, Michaela Haššová

K1M: Martin Halčin, Jakub Grigar, Adam Gonšenica

KXŽ: Stanovská, Mintálová, Paňková

KXM: Halčin, Grigar, Iľja Buran

Interná nominácia o účasť na olympijských hrách v Paríži 2024 (po 1 z 3 pretekov):

C1Ž: 1. Stanovská 3 b., 2. Paňková 2, 3. Luknárová 1

C1M: 1. Mirgorodský 20, 2. Beňuš 17, 3. Slafkovský 9

K1Ž: 1. Mintálová 24, 2. Stanovská 1, 3. Haššová 0

K1M: 1. Halčin 5, 2. Grigar 2, 3. Gonšenica 0

Bodovací systém internej nominácie:

1. miesto 24 b, 2. 22, 3. 20, 4. 18, 5. 17, 6. 16, 7. 15, 8. 14, 9. 13, 10. 12, 11. 10, 12. 9, 13. 8, 14. 7, 15. 6, 16. 5, 17. 4, 18. 3, 19. 2, 20. 1