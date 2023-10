Vaires sur Marne - Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Jakub Grigar získal miestenku na budúcoročné olympijské hry v Paríži v disciplíne K1. Zaistil si ju 19. miestom v semifinále Svetového pohára vo francúzskom Vaires sur Marne.

V semifinále sa predstavil len Grigar, mal teda olympijskú nomináciu vo vlastných rukách a potreboval obsadiť minimálne 20. miesto. Na olympijskom kanáli riskoval a na druhom medzičase bol najrýchlejší. Na pätnástej bránke však stratil dosť času a nakoniec prišiel do cieľa až na 19. priečke a o bod predstihol v internej nominácii Halčina a kvalifikoval sa tak do Paríža. Na posledné postupové miesto do finále mu chýbali viac ako tri sekundy, najrýchlejší bol Čech Jiří Prskavec. Ďalší Slováci v tejto fáze neštartovali. Halčin obsadil 33. priečku a Gonšenica figuroval na 35. pozícii.

Dvadsaťšesťročný Grigar sa kvalifikoval na tretie OH za sebou. V Tokiu získal striebro, keď ho zdolal len Prskavec. Vo svojom premiérovom finále v brazílskom Riu de Janeiro (2016) skončil piaty, keď mu ušla medaila o 44 stotín sekundy.

"Na jednej strane som rád, že sa mi to podarilo, ale takéto chyby nemôžem robiť. Po operácii ramena to bol hlavný cieľ a dokázal som ho splniť. S takými dojazdami však nemôžem byť spokojný. Musel som sa vrátiť do jednej brány a nechal som tam všetky moje rezervy. Je to však za nami a teraz máme dosť času, aby sme to vylepšili a v budúcej sezóne som prišiel v dobrej forme. Olympiáda je snom každého športovca, od rána som bol nervózny, ale už som mal niekoľko takýchto pretekov za sebou. Kajak kros už nepôjdem, chceme si oddýchnuť. Máme toho dosť ako športovci, tak aj realizačné tímy," uviedol Grigar v rozhovore pre JOJ Šport.