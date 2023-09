Keď nemusí pádlovať, vystrkuje rožky. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Eliška Mintálová po víťazstve v pretekoch svetového pohára v Seu d'Urgell zaknihovala najlepší výsledok kariéry.

Viac ako to, že v kajaku zdolala Austrálčanku Jessicu Foxovú, suverénku s jednolistým i dvojlistým pádlom, ju zamestnáva kvalifikácia na olympiádu do Paríža. Už onedlho čakajú slovenských vodákov ďalšie interné nominačné preteky, tentokrát v Londýne. „Každý jeden úspech je pre športovca povzbudenie. Londýn je však iná voda, iné preteky a každý deň je špecifický. Pôjdem tam s tým, že sa budem snažiť podať svoju štandardnú jazdu a môže to dobre vypáliť,“ vyhlásila po návrate na Slovensko Mintálová. V predošlom období ju trápili zranenia či choroby. No zdá sa, že už sa to dostáva do optimálneho stavu a Eliška bude môcť ťažiť zo svojej plnej fyzickej zdatnosti, ktorú občas ukáže aj na sociálnych sieťach. Brucho ako bojovník zo Sparty je môžu iné športovkyne závidieť. Ale nezostáva iba pri tom a v minulosti ponúkla ešte pikantnejší záber.