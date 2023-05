Legendárny slovenský MMA zápasník Attila Végh absolvoval v sobotu zápas v organizácii Fight Night Challenge. Len niekoľko hodín po víťazstve nad Američanom Ericom Spicelym už sedel so svojou manželkou Natáliou v lietadle. Namierili si to na luxusnú dovolenku.

Végh si spravil počas víkendu chuť pred očakávanou odvetou Zápasu storočia proti českej ikone Karlosovi Vémolovi. Očakáva sa, že tento súboj prebehne koncom tohto roka. Exšampión Bellatoru a bývalá svetová sedemnástka v poloťažkej váhe Attila Végh zdolal taktiež na body veterána UFC a kedysi 19. najlepšieho bojovníka sveta v strednej váhe Američana Erica Spicelyho.



Len niekoľko hodín na to, ako Végh absolvoval v Trnave spomínaný zápas, už sedel v lietadle. So svojou krásnou manželkou Natáliou si to namierili do obľúbenej gréckej dovolenkovej destinácie. Zaujímavosťou je, že si po rokoch Véghovci môžu užiť niekoľko dní pre seba bez svojich ratolestí Attilu juniora a Dorotky. Pri pohľade na luxus, ktorý si dvojica užíva si budete pretierať oči, či dobre vidíte. Attila sa z neho vytešoval ako malý chlapec. Došlo aj na pikantnosti. VIAC SA DOZVIETE TU