Uplynulý víkend sa opäť konalo podujatie UNIZA Dokorán, ktoré organizovala Žilinská univerzita v Žiline. Počas dňa sa návštevníkom prezentovalo všetkých sedem fakúlt univerzity a tie sa mohli popýšiť naozaj úžasnými projektami. Niektoré doslova vyrážali dych, iné zasa šírili dobré meno univerzity doma aj v zahraničí.

Takým je aj spoločný projekt Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov a slovenského inovátora Ľubomíra Marjaka, predné brzdové svetlo. Po úspešnom testovaní v Nemecku sa tento bezpečnostný prvok testuje v reálnej premávke na Slovensku a má pred sebou, zdá sa, veľkú budúcnosť, čo naznačil aj Jozef Božik, šéf Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátor mesta Partizánske. „Predné brzdové svetlo sa testovalo v Nemecku, testovať sa bude v Taliansku a tým, že je tomu veľmi naklonená aj časť reprezentantov Európskej únie a Európskej komisie, je vysoká miera predpokladu, že pokiaľ tento výskum dopadne tu, vďaka Žilinskej univerzite dobre, tak do celej Európy alebo minimálne do celej Európskej únie, pôjde projekt, ktorý som presvedčený, zachráni desiatky a stovky ľudských životov nielen na slovenských, ale aj európskych cestách,“ prihovoril sa v úvodnom prejave prítomným Jozef Božik.

Ilustračné foto Zdroj: Projekt Predné brzdové svetlo

Projekt je však stále ešte v štádiu testovania a Žilinská univerzita, konkrétne Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov má pred sebou ešte množstvo práce. „Momentálne s Bonnským psychologickým inštitútom sme sfinalizovali dotazník pre záverečné testovanie predného brzdového svetla. Najbližšie obdobie ho budeme prekladať do slovenčiny,“ prezradil plány do blízkej budúcnosti jej dekan, profesor Miloš Poliak. Na nadchádzajúce prázdniny a oddych môžu teda na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov zabudnúť, keďže v letnom období prebieha nábor študentov, pretože samotný výskum robia práve študenti Žilinskej univerzity. „Na konci augusta a začiatkom septembra prebehne finálny výskum predného brzdového svetla, jeho dopad na bezpečnosť cestnej dopravy. Následne budeme v novembri prezentovať výsledky,“ uzavrel Miloš Poliak.



Skúsenosť s predným brzdovým svetlom má aj svetoznámy hokejový brankár, Ján Lašák, ktorý ho má už niekoľko mesiacov namontované na svojom aute. Aj on sa ukázal v stánku predného brzdového svetla a jeho prítomnosť vzbudila veľkú pozornosť. Najmä mladší návštevníci ho doslova zaplavili žiadosťami o spoločnú fotografiu. A pretože bolo uplynulú sobotu v kalendári meno Ján, profesor Miloš Poliak si pripravil pre obľúbeného športovca aj meninový darček. Keďže šíri osvetu a podporuje úsilie Žilinskej univerzity a slovenského inovátora Ľubomíra Marjaka, obdržal diplom s titulom čestný bakalár za propagáciu predného brzdového svetla. „Ďakujem veľmi pekne,“ poďakoval s úsmevom Ján Lašák, ktorý zároveň aj pokrstil nové logo a vizuál projektu predné brzdové svetlo.

Rovnako veľkú pozornosť vzbudil aj známy rally pretekár a dvojnásobný majster Európy, Jan Černý. Sympatický Čech je zároveň aj ambasádorom projektu predného brzdového svetla a to má namontované aj na svojom pretekárskom vozidle. Návštevníci tak mali možnosť zažiť naozaj divokú a extrému jazdu na sedadle spolujazdca. Medzi odvážlivcami bol aj profesor Miloš Poliak či inovátor Ľubomír Marjak. Zvuk našliapaného motora v minúte prilákal množstvo ľudí, no len málokto bol dostatočne nebojácny, aby si k Janovi Černému aj sadol do auta. Divokú jazdu tak návštevníci sledovali len z bezpečnej vzdialenosti.



Tohtoročné podujatie UNIZA Dokorán bolo plné zábavy a každý, kto prišiel si mohol nájsť svoju oblasť, ktorá ho z pestrej ponuky programu zaujala.