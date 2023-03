Šport24.sk Ostatné Streľba Úspešná sobota našich strelcov: Striebro získal aj Jány Foto: TASR

TALLINN - Slovenský reprezentant v športovej streľbe Patrik Jány získal na ME v estónskom Tallinne striebornú medailu vo vzduchovej puške 10 m. V sobotnom finále prehral s Nemcom Maximilian Ulbrichom 12:16. Jánymu tak tesne ušla miestenka na OH 2024, do Paríža sa z ME kvalifikoval iba víťaz.