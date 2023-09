Osijek - Slovenskí reprezentanti v športovej streľbe Zuzana Rehák-Štefečeková a Erik Varga získali striebro v miešanej súťaži v trape na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach. V pondelkovom finále v Osijeku podľahli talianskej dvojici Jessica Rossiová a Massimo Fabbrizi 5:6 po rozstrele.

V prvom kole finálového súboja trafili oba tímy po deväť terčov a tak si po remíze pripísali zhodne po jednom bode, rovnako sa skončilo aj druhé kolo. V treťom obaja Slováci minuli po jednom terči, ich súperi sa nemýlili a pripísali si dva body. Dostali sa tak do vedenia 4:2. Varga s Rehák-Štefečekovou však v 4. kole vyrovnali, keď trafili všetkých desať holubov. V rozhodujúcom piatom kole minula olympijská víťazka z Tokia Rehák-Štefečekovou posledný desiaty terč, no Rossiová tiež a po remíze 9:9 a 5:5 v celkovom skóre pokračoval súboj rozstrelom. V ňom odštartovali slovenskí reprezentanti, no obaja minuli a po presnom zásahu Fabbriziho sa zo zlata tešili Taliani.

Slováci sa prebojovali do finále z prvého miesta kvalifikácie, keď zostrelil 144 holubov. Taliani prešli z druhého miesta, keď trafili len o jeden terč menej. Druhý slovenský tím Jana Špotáková a Marián Kovačócy skončil v kvalifikácii na 17. mieste s nástrelom 137 bodov. Z bronzu sa tešili Briti Lucy Charlotte Hallová s Nathanom Halesom, ktorí zdolali v súboji o 3. miesto krajanov Ellie Sewardovú a Aarona Headinga 7:1.

Slovensko získalo na prebiehajúcom šampionáte už šiestu medailu. Danka Baretková triumfovala v skeete, Monika Štibravá, Vanesa Hocková a Lucia Kopčanová vybojovali strieborné medaily v skeete družstiev. Medzi juniorkami sa tešila zo striebra Miroslava Hocková v skeete a spolu s Adelou Supekovou a Adrianou Zajíčkovou aj v súťaži družstiev. Miroslava Hocková pridala aj bronz v mixe juniorov s Ladislavom Némethom.

mix trap:

finále: Taliansko (Jessica Rossiová, Massimo Fabbrizi) - SLOVENSKO (Zuzana Rehák-Štefečeková, Erik Varga) 5:5, 1:0 v rozstrele

o bronz: Veľká Británia 1 (Lucy Charlotte Hallová, Nathan Hales) - Veľká Británia 2 (Ellie Sewardová, Aaron Heading) 7:1