Olympijská víťazka v športovej streľbe Zuzana Rehák Štefečeková sa nepredstaví na Európskych hrách v Poľsku. Dôvodom sú problémy s chrbtom, informoval portál olympic.sk. Na hrách mala štartovať až v troch disciplínach.

Rehák Štefečeková absolvovala pred týždňom sústredenie v Osijeku. Vo štvrtok po návrate domov pocítila silné bolesti chrbta. "Vo štvrtok a v piatok som podstúpila infúznu liečbu. Cez víkend som absolvovala masáž a fyzioterapiu. V nedeľu ráno som však už vedela, že sa nemôžem spoľahnúť na chrbát a nie je možné v tomto stave súťažiť,“ vysvetlila 39-ročná slovenská reprezentantka.

Na OH v Tokiu vybojovala zlato v trape, striebro získala v rovnakej disciplíne na OH v Pekingu i Londýne. Ďalší cenný kov z vrcholného podujatia v Poľsku nepridá. V prebiehajúcej sezóne ju čakajú ešte MS i ME a zranenie si chce doliečiť.

"Je mi to veľmi ľúto, že nepôjdem na Európske hry, sú to asi tretie preteky v mojom živote, na ktorých som účasť musela zrušiť tesne pred odchodom. Pevne verím, že chrbát si teraz oddýchne, dám ho do poriadku a o to lepšie sa vrátim na ďalších podujatiach,“ dodala Rehák Štefečeková pre oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).