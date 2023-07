Slovenský MMA bojovník Lajoš „Mr. Highlight“ Klein (28) mieri do ďalšieho zápasu v UFC. Po prestupe do ľahkej váhy ešte nenašiel premožiteľa. Teraz však nebude v úlohe favorita.

V rámci najprestížnejšej organizácie sveta má skóre 3-2-1. Najbližšie sa túto šnúru pokúsi predĺžiť 5. augusta proti 25-ročnému Ignaciovi Bahamondesovi z Čile na podujatí UFC Fight Night v americkom Nashville.

Ťažké začiatky, ale Lajoš to nevzdal

Keď prišiel Lajoš Klein do UFC v septembri 2020, bral zápas so Shanom Youngom na poslednú chvíľu. Napriek rýchlemu knokautu zanechal zlý dojem na vedenie, keďže nesplnil váhový limit o takmer dva kilogramy. Perovej váhe do 66 kilogramov naďalej zostal verný a s dlhším časom na prípravu sa faux pas na váhe už nezopakovalo.



Aj keď si s váhou pred zápasmi s Mikom Trizanom a Natom Landwehrom poradil, negatívne ovplyvnila jeho výkon. Lajoš stratil na svojej výbušnosti a v 3. kole už nedokázal byť súperom konkurencieschopný. Zatiaľ čo pred gilotínou Trizana ho na konci zápasu zachránil klaksón, škrtenie v štýle anaconda choke od Landwehra už slovenský bojovník odklepal.

So zlomeným prstom krok od výpovede

Vedenie UFC dalo následne Kleinovi nôž na krk a prinútilo ho vziať zápas vo vyššej kategórii na poslednú chvíľu. „Hneď ako sme potvrdili zápas, zlomil som si prst na nohe. Bol to pre mňa dôležitý súboj, kde mi išlo o všetko. Nevedel som, či ísť do toho alebo to zrušiť. Komunikovali sme s mojím zahraničným manažérom a on sa vyjadril, že keď to zruším, môžem zabudnúť na UFC. Povedal som teda, že ideme do toho aj so zlomeným prstom,“ vysvetlil Klein po zápase u Ondřeja Novotného v MMA Letem Světem.

Znovuzrodenie v ľahkej váhe

Klein predviedol proti Devontemu Smithovi skvelý výkon a zdolal ho na body. Keď UFC organizovalo turnaj v Londýne, nechýbali na ňom domáce hviezdy. Jednou z nich bol aj Mason Jones, proti ktorému postavili práve Lajoša Kleina. Rodák z Nových Zámkov však súpera k ničomu nepustil a ten aj s veľkou dávkou šťastia prežil do bodového verdiktu.

Po dvoch výhrach v rade čelil Angličanovi Jaiovi Herbertovi. Tomu dokázal konkurovať len v 2. kole, ktoré si aj vzal na svoju stranu. V záverečnej päťminútovke prišla od Herberta veľká pomoc v podobe kopanca do genitálií, za ktorý mu hlavný rozhodca stiahol bod. Skóre 28-28 na dvoch bodových lístkoch znamenalo konečnú remízu, vďaka ktorej si Klein naďalej udržal neporaziteľnosť v ľahkej váhe UFC.

V UFC prehral Čiľan iba raz

Vo svojom siedmom vystúpení v rámci organizácie bude Lajoš Klein čeliť čilskému súperovi Ignaciovi Bahamondesovi so skóre 14-4. Pod taktovkou UFC prehral len jediný raz vo svojej premiére po spornom verdikte bodových rozhodcov. Bahamondes má bilanciu v UFC 3-1 a fanúšikom utkvel v pamäti predovšetkým vďaka knokautu pätou z otočky tesne pred koncom zápasu proti Rooseveltovi Robertsovi.

Súper, ktorý nikdy neprehral knokautom

Bahamondes nikdy v kariére neprehral na knokaut. Naopak, nadpolovičnú väčšinu súperov ukončil údermi. „S týmto súperom som už raz mal mať zápas. Stroskotalo to vtedy na tom, že nedostal víza do USA. Pevne verím, že tentoraz sa to podarí. Osud asi chce, aby sme si dali tento fight. Veľmi sa na to teším, ďalšia výzva a ideme do toho,“ vyhlásil Klein na svojom Instagrame po zverejnení jeho duelu s Bahamondesom.



