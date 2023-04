Slnečné počasie a plné tribúny vytvorili skvelú kulisu druhému dostihovému mítingu sezóny 2023 na hipodróme v petržalskom Starom háji. Počas štvrtej aprílovej soboty sa celé popoludnie nieslo v znamení domácich úspechov a víťazných double džokejov Jána Havlíka, Václava Janáčka a Petra Foreta. Práve posledný z nich sa stal spolu s kobylou Zariyannkou hrdinom 25. Veľkej aprílovej ceny VETIS.

Na štart hlavných dostihov dňa sa postavila deviatka plnokrvníkov zo Slovenska, Česka a Maďarska. Pre šesticu z nich bola 25. Veľká aprílová cena VETIS (rovina I. kategórie na 1800 metrov) tohtoročnou premiérou. Naopak, impozantné víťazstvo si už pred dvoma týždňami v pražskej Veľkej aprílovej cene na konto pripísala ZARIYANNKA a tipujúci jej prisúdili post miernej favoritky. Tempo dostihov podľa očakávania nadiktoval IDEAL APPROACH, ktorý na špici opäť vydržal až do záverečných metrov. Už 11-ročný veterán pod džokejom Martinom Laubem úspešne odrážal útoky PALMERY, QUESSIGNY-ho a LADY MAZIE, nedokázal však už zareagovať na razantné zrýchlenie z druhej vlny v podaní REX OF THUNDERA a ZARIYANNKY.



Výsledok napínavého zápolenia napokon definitívne rozhodla cieľová fotografia. Doslova o krk vyhrala reprezentantka stajne LOKOTRANS Slovakia CZ ZARIYANNKA, ktorú pre slovenského majiteľa, podnikateľa zo Šurian Tibora Cvika, trénuje Zdeno Koplík a rovnako ako v Prahe ju odjazdil Petr Foret. „Som nesmierne šťastný. Zariyannka je skutočne skvelá. Štartuje len v dostihoch s tou najťažšou konkurenciou a ešte nikdy ma nesklamala. Teraz jej dáme chvíľu pauzu na oddych a regeneráciu, keďže má za sebou dve náročné vystúpenia. Najbližšie by sa mala predstaviť v Bratislave 4. júna počas medzinárodného mítingu Turf-gala“, prezradil po dobehu dojatý majiteľ. Tibor Cvik okrem vystúpení reprezentantov jeho stajne v posledných týždňoch žije aj intenzívnymi prípravami na dostihový deň v Šuranoch, na organizácii ktorého sa veľkou mierou podieľa.



Vďaka krásnemu počasiu navštívilo sobotňajšie dostihy v Bratislave opäť veľké množstvo divákov. Záujem Slovákov o tento krásny šport teší aj ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana, ktorého rezort má štátny podnik Závodisko v kompetencii. „Konské dostihy sú ukážkou krásnej symbiózy medzi človekom a týmito ušľachtilými zvieratami. Keď mi to môj pracovný program dovolí, vždy si rád pozriem zápolenie týchto nádherných tvorov,“ vyjadril sa poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan.



Záujem prítomných si získalo aj jazdecké majstrovstvo hviezdneho českého džokeja Václava Janáčka, za čo ho návštevníci odmenili dlhým potleskom. Janáček je osemnásobný španielsky šampión. Na dostihy priletel až zo španielskeho Madridu, aby odjazdil kone trénera Mariána Štangela. A prísť sa mu naozaj oplatilo! Podarilo sa mu dva razy zvíťaziť, a to v sedlách koní YASMINIA a FALCON X, ktorí reprezentujú stajňu televízneho reportéra Petra Petrusa. Dve prvenstvá si pripísal aj slovenský džokej Ján Havlík, vďaka čomu sa dostal do vedenia v priebežnom poradí jazdeckého šampionátu.



Čo sa týka šampionátu trénerov, výbornú jarnú formu potvrdili zverenci trénera Jaroslava Línka, ktorý si tak upevnil v rebríčku prvú priečku.



Veľká aprílová cena VETIS štvrtú aprílovú sobotu sa teda veľmi vydarila. Najbližšie môžete zažiť skvelú atmosféru dych berúcich závodov týchto ušľachtilých zvierat už túto nedeľu 30. apríla na dostihovej dráhe v Šuranoch.



Na bratislavskom závodisku v Petržalke sa vidíme o týždeň neskôr, už 7. mája 2023. Určite si zapíšte prvú májovú nedeľu do svojich kalendárov, pretože na programe je prvé zo skutočných top-podujatí sezóny s jarnými klasickými dostihmi – Jarnou cenou kobýl a Veľkou jarnou cenou. Tie uvidia aj televízni diváci v priamom prenose na RTVS Šport.