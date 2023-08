Zomrel jeden z najbohatších Slovákov a zakladateľ známej stávkovej kancelárie. Meno Otto Berger sa na Slovensku spájalo predovšetkým so športovými stávkami.

V nedeľu 6. augusta zomrel zakladateľ stávkovej kancelárie Niké vo veku 85 rokov. Otto Berger založil úspešnú firmu ešte v roku 1991, ktorá patrí medzi najúspešnejšie dodnes. Niké je najväčšou rodinnou firmou na Slovensku s výnosmi takmer 850 miliónov eur. Prvá slovenská stávková kancelária má na celom území krajiny už stovky pobočiek. Otto spoločne so synom Romanom, ktorý postupne prebral vedenie firmy, mali v spoločnosti 51-percentný podiel, pričom spolu obsadili 23. priečku v rebríčku najbohatších Slovákov roku 2022. Ich odhadovaný majetok sa vyšplhal až na hodnotu 180 miliónov eur.

Berger v rozhovore ešte v roku 2014 zhodnotil dôvody veľkých úspechov, ktoré jeho rodina so spoločnosťou Niké na Slovensku dokázala. „Ja som presvedčený, že všetci rastieme preto, že ide o najférovejšiu hru na trhu. Pri automatoch či v kasínach je všetko naprogramované a nie je to o vašich schopnostiach. My však poznáme aj tipérov, ktorí zo stávkovania dokážu žiť. Vyhrávajú po troche, nemajú veľké oči,“ citoval Bergera magazín Forbes.