Všimli si ju aj ďaleko za slovenskými hranicami a nečudo. Pikantné zábery Lucie Javorčekovej neobdivujú na sociálnych sieťach len Slováci, ale muži z celého sveta.

O sexi Lucii v minulosti písalo viacero zahraničných webov. Anglický denník The Sun či španielska Marca ju označili za najsexi cyklistku sveta. Teraz si Slovenku všimli aj v Srbsku. „Odišla do cyklistického dôchodku, chcela poukázať na to, aké nízke sú zárobky žien v tomto športe. Pedále nahradila predvádzacím mólom či platňami, keďže roky pracuje aj ako DJ-ka,“ píše srbský portál nova.rs.

Spomínaný web si všimol, že zábery, ktoré Javorčeková zdieľa na internete, sú poriadne pikantné. „Bola športovkyňou, teraz sa fotí nahá a rýchlo sa stala multimilionárkou,“ znel titulok článku o známej Slovenke. „Neprejde týždeň, aby Lucia neukázala novú časť svojho tela úplne nahú. Len fotením zarobila za dva roky tri milióny eur,“ píše nova.rs v článku.