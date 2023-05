Spájali ju s jednou legendou, teraz sa vyprsila pri ďalšej. Slovenská modelka Veronika Rajek je opäť stredobodom pozornosti.

V decembri minulého roka Rajek vyznala lásku Tomovi Bradymu, jednej z najväčších hviezd amerického futbalu a najmä v zahraničných médiách spustila hotový poplach. Množstvo z nich sa pýtalo, či práve Slovenka nenahradila Gisele Bündchen po boku Bradyho, keďže sa párik rozišiel.

Sexi Veronika, ktorá rada odhalí, čo skrýva v spodnej bielizni, pridala ďalšie z pikantných polienok do ohňa nedávno, keď vyhlásila, že rada sleduje porno, je bisexuálka a v posteli by to rada skúsila v trojke.

Slovenská modelka teraz nechýbala na Veľkej cene Miami Formule 1 a na párty, ktorá veľkú cenu sprevádza a na ktorej Rajek nemohla chýbať, sa jej podaril zaujímavý úlovok. Slovenka sa bavila s ďalšou veľkou legendou, ktorá možno slintala nad vnadami sexi Slovenky, ktorá hypnozitovala ostatných svojimi prsami.