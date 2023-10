Mediálne najsledovanejšia dostihová udalosť v Európe je opäť tu! K Veľkej pardubickej steeplechase sa upierajú oči nielen turfových nadšencov a odborníkov, ale aj širokej verejnosti. Vďaka vyše 130-ročnej tradícii, silným príbehom jej aktérov a bezprecedentnému mediálnemu pokrytiu verejnoprávnou Českou televíziou je každoročne jednou z top-športových udalostí roka u našich západných susedov, s výrazným presahom aj na Slovensko.

Tento rok sa počas víkendu 7. – 8. októbra na pardubickom závodisku predstaví aj šestica koní zo slovenských stajní. Štyroch zverencov nachystal tréner Jaroslav Brečka a dvoch Marián Štangel. V hlavnom bode programu - 133. ročníku Veľkej pardubickej (steeplechase cross-country na 6900 metrov s dotáciou 5 miliónov českých korún) budú s elitnými českými koňmi a dvojicou írskych zástupcov súperiť aj dva kone pripravované na Slovensku. „Súperov rešpektujeme, ale žiadneho sa nebojíme!“ hlási so zdravým sebavedomím tréner Jaroslav „Čiko“ Brečka, ktorý sám ako jazdec vyhral pardubickú v roku 1992 s Quirinusom. Neďaleko Sobotišťa chystá do Veľkej pardubickej 10-ročného valacha menom KAISERWALZER zo stajne DS Millennium rodiny Gúčikovcov z Nového Mesta nad Váhom.

„KAISERWALZER zvládol záverečné práce na 100 % a teraz už potrebujeme len povestný kúsok šťastia. Samozrejme že realisticky vnímam kvality konkurencie, ale zastávam názor, že do dostihov treba ísť vždy s tými najvyššími ambíciami. Pardubická je nevyspytateľná. My sme v posledných dvoch ročníkoch mali smolu, azda sa na nás teraz usmeje šťastie. Jazdeckú otázku máme vyriešenú k absolútnej spokojnosti, želám si už len, aby poriadne napršalo,“ dodáva s úsmevom tréner, ktorý pôvodne mal sedieť v sedle KAISERWALZER-a aj vo Veľkej, no pre zranenie ramena ho vystrieda nemenej skúsený český džokej Jaroslav Myška.

Práve jazdecká „maródka“ sa stala jednou z hlavných tém pred tohtoročným pardubickým vrcholom sezóny. Pre zranenia totiž nútene absentuje hneď niekoľko popredných džokejov, vrátane Slováka Lukáša Matuského. Ten vyhral Veľkú pardubickú už dva razy, v rokoch 2020 s Hegnusom a minulý rok ako partner Mr Spexa. Z tohtoročnej účasti v najprestížnejších prekážkových dostihoch ho však vyradilo vážne zranenie po páde v talianskom Merane s diagnózou tri zlomené rebrá a pneumotorax.

Jazdecká otázka nenecháva úplne chladným ani Mariána Štangela, trénera druhého slovenského zástupcu vo Veľkej pardubickej ROYAL GINO:„Tento rok je to s jazdcami hotová katastrofa. Verím, že Jan Odložil bude po nepríjemnom páde na dostihoch v Brne týždeň pred Pardubicami v poriadku a nebudeme musieť na poslednú chvíľu riešiť náhradu. Royal Gino je v podstate ešte len začínajúci krosár. V Pardubiciach debutoval len vlani a každým štartom zbiera cenné skúsenosti. Napriek svojmu veku je vo vynikajúcej kondícii. Je to mimoriadne tvrdý kôň a som presvedčený, že o rok – o dva bude na Pardubice nachystaný ešte lepšie,“sumarizuje tréner pôsobiaci v petržalskom Starom háji.

Druhým Slovákom na štarte tohtoročnej „Veľkej“ bude Royal Gino, ktorý v apríli zvíťazil v Jarnej cene Petržalky. Zdroj: Anton Martinec

Príkladom česko-slovenskej „dostihovej vzájomnosti“ je nielen Royal Gino, ktorého majiteľ Karel Zatloukal sa pohybuje na českej dostihovej scéne už vyše 20 rokov a koňa zveril slovenskému trénerovi. V opačnom garde sme tento rok na pardubickom závodisku mohli sledovať 12-ročného beluša STAR, reprezentanta stajne MPL Racing slovenského majiteľa Miroslava Pisklu, v opatere renomovanej českej trénerky Hany Kabelkovej. Star sa v nedeľu postaví na štart svojej tretej Veľkej pardubickej.

Dostať koňa na štart týchto prestížnych dostihov nie je vôbec jednoduché a vyžaduje si to veľa trpezlivosti, najmä od majiteľov dostihových koní, ktorí by chceli výsledky najlepšie hneď. Triezvo realistický pohľad na tretí štart KAISERWALZER-a vo vrchole prekážkovej sezóny má jeho majiteľ Miloš Gúčik: „Pre mňa je dôležité, že máme v stajni kone, ktoré dokážu byť vyrovnanými súpermi tým najlepším českým stípliarom a budú dôstojne reprezentovať Slovensko a našu stajňu.“ Pripúšťajú si v rodinnej stajni DS Millennium s blížiacim sa dňom „D“ vzrastajúci tlak a nervozitu? „My si to ideme najmä užiť. Do Pardubíc cestujeme už vo štvrtok, čas využijeme na stretnutia s priateľmi, pretože aj to je dôležitý rozmer tohto dostihového sviatku. S blížiacou sa nedeľou budú gradovať aj emócie, ale to sa nedá úplne opísať. Treba to zažiť.“