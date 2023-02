Ich krivkami pomotali hlavy nejednému chlapovi a medzi ich followerov na sociálnej sieti patrí aj množstvo známych futbalistov. Volejbalové dvojičky Kayla a Keyt Alvesové pomotali hlavu aj hviezdnemu Neymarovi, ktorý im posielal poriadne pikantné návrhy.

Najmä Kayla si užíva obrovskú popularitu. Bola vyhlásená za najkrajšiu volejbalistku sveta a predajom pikantných záberov na sociálnej sieti pre dospelých zarába podľa svojich slov 50-krát viac ako športom. Nezaostáva za ňou ani jej sestra Keyt, ktorá taktiež má čo ukázať a sestry sa často ukážu v odvážnych pózach aj spolu.

Sexi dvojičky zlákali aj ich krajana Neymara. Ten najskôr vypisoval Keyt, no keď si našla frajera, prestal. „Viete, čo urobil potom? Napísal mne, ako keby sme sa my dve vôbec o ňom nerozprávali,“ odhalila Kayla a ako doplnila, futbalista mal poriadne sebavedomie: „Chcete vedieť, čo mi povedal? Ktovie, možno sa stretnem s vami obomi. Keby nepísal predtým mojej sestre, ale len mne, možno by som už bola v Paríži.“