Šport24.sk Ostatné Ostatné Vlhová aj Šimon Nemec v netradičných pretekoch: Bojovali proti vlaku Foto: Instagram Šimon Klimčík

Rýchly prístup k športovým správam. Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Pridať ikonu na plochu Zatvoriť

Najaktuálnejšie športové správy na dosah.

Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Nie, dakujem Pridať ikonu

V sobotu 24. júna 2023 sa uskutočnil oficiálny prvý ročník cyklistického podujatia Faster than a Train na Orave. Sily s vlakom si zmeralo 150 cyklistov v troch pelotónoch. Súboje to boli náročné, no každý z nich mal v sebe poriadnu dávku energie a zápolenia.