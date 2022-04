Veľká noc športovcov: Nahé telá, Kuzminová to poriadne schytala a kto mal VIANOCE?

Veľkú noc si užili aj športové hviezdy a veru bolo poriadne veselo. Šibačku a oblievačku poctivo zdokumentovali na sociálnych sieťach.

Niektorí športovci išli šibať s poriadnym kyjakom, ďalší zase namiesto vedra oblievali so striekacími pištoľami. Viaceré hviezdy išli šibať so svojimi deťmi, ktoré učia veľkonočným tradíciám. Anastasia Kuzminová to poriadne schytala, ďalšia biatlonistka zase namiesto Veľkej noci mala Vianoce a niektoré krásky ukázali svoje nahé telá.