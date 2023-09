Veď to je celý Kuco. Synček nášho futbalistu sa na mamu nepodobá: Podoba s otcom vyráža dych

Pri deťoch sa zvykne vtipne vravieť, že mama je istá. V prípade syna Juraja Kucku Nathana sa to však stopercentne dá povedať aj o otcovi, súdiac podľa obrovskej podoby s ním.

Nathan sa narodil v novembri minulého roka a v prvých mesiacoch života môžete len hádať, na koho sa vaše dieťa bude podobať. Po necelom roku je to však už jasné a Romanu, zrejme ako každú mamičku v takomto prípade, to príliš nepoteší. „Tak čo tá podoba?“ opýtala sa pod fotkou so synčekom a pridala výstižný hashtag #malykuco.

„Ja hovorím, že devät mesiacov nosíš pod srdcom ten malý zázrak a nakoniec sa na teba nepodobá. To vie na*rať. Sme na tom podobne, u nás je tiež celý tato,“ napísala do komentárov jedna z followeriek a ďalšia súhlasila: „Naozaj veľká podoba. Ale samozrejme, na otca.“