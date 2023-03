Poctivo trénuje na začiatok Let‘s Dance. Boris Valábik na jednom z posledných tréningov vymenil tanečnú partnerku a predviedol ladné kroky spolu s rozkošnou dcérkou Viktóriou.

Bývalý hokejista bude v súťaži tancovať po boku Elišky Lenčéšovej, no tá zrejme nenamietala, keď ju Valábik na chvíľu vymenil za novú tanečnú partnerku. Boris zobral Viktóriu na ruky a zábery z tanečnej zostavy otca a syna roztápajú srdcia tisícov jeho fanúšikov a najmä fanúšičiek na sociálnej sieti. „O čom to naozaj je,“ napísal Valábik k parádnym záberom.



„Nechcem uraziť partnerku, no s touto láskou by ste túto súťaž vyhrali,“ komentovala Valábikove zábery Eva a pridala sa aj Jarka: „Zlaté. Čo takto tancovať s ňou celú šou? Tu by aj porota šla do kolien, nielen diváci.“