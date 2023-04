Vďaka tenisovej kariére a športovaniu aj po nej si drží sexi postavu. Poslankyňa parlamentu a bývalá tenistka Romana Tabák prišla s pikantným priznaním.

Tabák viackrát potvrdila, že sa nebojí predviesť v poriadne odvážnej póze. Fanúšikom a voličom sa ukázala v plavkách či spodnej bielizni a obdivovali ju dokonca aj hore bez. V relácii Po lopate na stránke startitup.sk sexi poslankyňa priznala, že sa ju pokúšal zlákať prestížny magazín.

"Neľutujem, že som odmietla ponuku nafotiť sa do Playboyu, keď som mala okolo dvadsať rokov. Dostala som ponuku a povedala som nie. Ak by som to nafotila, dnes by som v politike nebola," vyhlásila Tabák, ktorá však aj bez Playboya rada predvedie svoje krivky v plnej paráde.