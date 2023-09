Bratislava - V sobotu 23. septembra odštartujú stretnutiami 1. kola nový ročník volejbalovej NIKÉ Extraligy mužov a žien.

Volejbalový klub polície (VKP) Bratislava vstupuje do svojej štvrtej extraligovej sezóny po návrate do Bratislavy. Popri mužskom tíme sa pod strechou VKP od roku 2021 udomácnili aj extraligové volejbalistky. V uplynulej sezóne sa VKP stal neoficiálne najúspešnejším volejbalovým klubom na Slovensku najmä preto, že muži získali v poradí už 12. majstrovský titul po 12-tich rokoch a ženy popri premiérovom titule vicemajstra extraligy dosiahli aj prvenstvo v NIKÉ Slovenskom pohári.

Novinkou je doplnenie marketingového a mediálneho názvu klubu, pribudne FTVŠ UK. "Uplynulá úspešná sezóna bola vyvrcholením práce za tri roky, keď sme prebrali klub a budovali ho od nuly," uviedol na tlačovej konferencii prezident VKP Peter Novák a pokračoval: "Bratislava po rokoch znova ožila volejbalom. Hlavné mesto si zaslúži kvalitný volejbal a verím, že so ziskom trofejí ich bude do haly chodiť ešte viac. Je to naša vízia, v neposlednom rade sa chceme starať aj o mládež. Preto sme v nadchádzajúcej sezóne vsadili na domácich hráčov."



Športový riaditeľ VKP Eduard Hronský dodal: "Oficiálne športovými cieľmi je u mužov medailové umiestenie s tajným snom hrať finále a u žien boj o niektorú z medailí. Jediným cudzincom je Čech Dominik Fořt z Ostravy, ktorý prichádza na Slovensko za svojou partnerkou a dvojročnou dcérou. Tím sme doplnili ešte dvomi reprezentantmi SR z Púchova, ktorí v Bratislave študujú, Emilom Gabkom a Matejom Turčánim. Ženský tím sme rapídne omladili, jedinou veľkou posilou by mala byť Romana Hudecová z Nitry, ktorá k nám prichádza po materskej prestávke."



Muži VKP odohrajú stretnutie 1. kola v Prešove. Ženy VKP cestujú za svojimi súperkami do Nového Mesta nad Váhom. Domovským stánkom VKP bude naďalej nová športová hala pri Dome športu. Vstupné na nadchádzajúcu sezónu zostáva nezmenené - dospelí 5 eur, študenti a dôchodcovia 3 eur.

Súpiska mužov VKP Bratislava

nahrávači: Juraj Zaťko, Emil Gabko, Matej Mihalica



smečiari: Michal Trubač, Šimon Červenák, Dominik Fořt, Matej Turčáni, Samuel Fekete



univerzálni hráči: Adrián Vančo, Samuel Jurík

blokári: Andrej Billich, Patrik Marjov, Peter Stríž

libero: Ľuboš Nemec, Bartolomej Jakubík

Tréner: Robin Pělucha, asistent trénera: Juraj Tiňo

Súpiska žien VKP Bratislava

nahrávačky: Anna Kohútová, Zdenka Hvozdová

smečiarky: Romana Hudecová, Tamara Hrušecká, Vladimíra Müllerová, Nina Dreisigová, Katarína Pazúriková

blokárky: Ema Smiešková, Barbora Baráthová, Katarína Lukáčová

univerzálne hráčky: Diana Návratová, Zuzana Písečná

liberka: Natália Takáčová

Tréner: Pavel Bernáth, asistenti trénera: Andrea Snopková, Róbert Hronský