BRATISLAVA - Ministri z vyše 30 krajín sveta, vrátane Slovenska, sa dohodli na opätovnej podpore zákazu ruských a bieloruských športovcov zúčastňovať sa na medzinárodných súťažiach počas pokračujúcej vojny na Ukrajine.

Na online stretnutí potvrdili predchádzajúce spoločné vyhlásenia a prediskutovali možnú účasť Rusov a Bielorusov na olympiáde 2024 v Paríži. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Dohodu spečatil aj podpis spoločného medzinárodného vyhlásenia. Z neho vyplýva, že opätovne potvrdili dve predchádzajúce spoločné vyhlásenia národov z 8. marca 2022 a 4. júla 2022 a prediskutovali vyhlásenie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) z 25. januára 2023. "Uvítali sme opätovné potvrdenie a posilnenie existujúcich sankcií MOV a ich vyhlásenie, v ktorom sa zaväzuje k solidarite a podpore ukrajinských športovcov a Ukrajinského olympijského výboru," uvádza sa vo vyhlásení.

Ako sa ďalej píše vo vyhlásení, hoci uznávajú autonómiu športových orgánov, vzhľadom na prebiehajúcu inváziu na Ukrajine a jej pokračujúcu devastáciu sa zhodli na tom, že návrh MOV o preskúmaní možnosti pre individuálnych ruských a bieloruských športovcov, aby sa opäť mohli zúčastňovať na medzinárodných súťažiach, vyvoláva veľa otázok a obáv.

Z vyhlásenia ďalej vyplýva, že pokiaľ nie sú vyriešené základné problémy a pretrvávajú podstatné nejasnosti o konkrétnych detailoch funkčného modelu "neutrality", nesúhlasia s tým, aby sa ruským a bieloruským športovcom umožnil návrat do súťaží. "Berúc na vedomie prezentovaný postoj MOV, že neboli prijaté žiadne konečné rozhodnutia, dôrazne vyzývame MOV, aby sa zaoberal otázkami nastolenými všetkými krajinami a podľa toho prehodnotil svoj návrh. Tiež pripomíname, že je v rukách samotného Ruska a Bieloruska, aby vydláždili cestu pre úplný návrat svojich športovcov do medzinárodnej športovej komunity, a to ukončením vojny, ktorú začali," píše sa vo vyhlásení. Vyhlásenie z 20. februára podpísalo 34 krajín. Za MŠVVaŠ SR tak urobil dočasne poverený minister školstva Ján Horecký.