Okolo Cristiana Ronalda je v posledných dňoch poriadne rušno, no nie kvôli výkonom na ihrisku. Rieši sa jeho vzťah s jeho partnerkou Georginou a hovorí sa o rozchode. Sexi Argentínčanka sa však tvári, že ju tieto správy nerozrušujú a ide si svoje: opäť dráždi prsami.

Portugalská televízia CMTV priniesla správy, že Ronalda už unavuje životný štýl Georginy, ktorá vraj trávi nonstop čas v nákupných centrách a len utráca a utráca peniaze. Jedným z dôvodov údajnej krízy by mohol byť aj zhoršujúci sa vzťah Georginy a Ronaldovej mamy. Kto by si povedal, že je to hlúposť, by mal vedieť, že to bol jeden z hlavných dôvodov rozchodu portugalského futbalistu a ruskej modelky Iriny Shayk.

Georgina si však z týchto správ ťažkú hlavu nerobí, aspoň navonok. „Závistlivci si vymýšľajú, klebety sa šíria a idiot tomu verí,“ napísala a o pár dní pridala zábery z ďalšieho zo série odvážnych fotení. V hlavnej úlohe bolo bujné poprsie, ktorým sa Argentínčanka rada chváli a ktoré sa jej takmer drali von z podprsenky.