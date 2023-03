Športové televízne priame prenosy na utorok 14. marca 2023

FUTBAL

Al Nassr – Abha - Premier Sport 15.25

Al Hilal – Al Fateh - Premier Sport 18.55

FC Porto – Inter - Nova Sport 1 20.15

Man.City – Lipsko - Premier Sport 2 20.15

M´Borough – Stoke - Premier Sport 20.55

HOKEJ

Česko/play – off - ČT Sport 16.40

Slovensko/play – off -RTVS Šport 17.45

Humenné – Slovan B - JOJ Šport 17.50

Oskarshamm – Lulea - Sport 1 19.00

Švajčiarsko/play – off - Sport 2 20.00

New Jersey – Tampa - Nova Sport 1 0.05

Carolina – Winnipeg - Nova Sport 2 0.05

BASKETBAL

Darussafaka – Bilbao - Nova Sport 1 17.55

Efes – Real - Premier Sport 2 18.25

Bonn – Manresa - Nova Sport 1 19.55

Dijon – Hap.Jeruzalem - Nova Sport 2 19.55

Phoenix – Milwaukee - Nova Sport 2 3.05

TENIS

Turnaj z Indian Wells - Eurosport 2 19.00

Turnaj z Indian Wells/ž - RTVS Šport 21.00