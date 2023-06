ŠPORTOVÉ TV TIPY na ŠTVRTOK: EURO do 21 rokov aj Európske hry so Slovákmi

Športové televízne priame prenosy na štvrtok 22. júna 2023

FUTBAL

Česko – Anglicko ME U21 - ČT Sport 17.40

Francúzsko – Taliansko ME U21 - ČT Sport 20.35

ATLETIKA

ME družstiev - RTVS Šport 17.00

BASKETBAL

ME 2023 ž. I. štvrťfinále - RTVS Šport 12.10

ME 2023 ž. II. štvrťfinále - RTVS Šport 14.50

ME 2023 ž. III. štvrťfinále - ČT Sport 16.00

ME 2023 ž. IV. štvrťfinále - RTVS Šport 20.35

CYKLISTIKA

ME BMX freestyle/ž. - ČT Sport 15.00

ME BMX freestyle - Eurosport 1 16.45

HÁDZANÁ

Slovinsko - Bahrajn MS U21 - Sport 1 10.00

Nórsko - Maďarsko MS U21 - Sport 1 12.15

Grónsko - Švédsko MS U21 - Sport 1 14.30

Dánsko - Argentína MS U21 - Sport 1 17.00

USA – Francúzsko MS U21 - Sport 1 19.30

RÝCHL. KANOISTIKA

ME - RTVS Šport 14.05

TENIS

Turnaj z Berlína/ž. - RTVS Šport 13.10

Turnaj z Halle - Eurosport 2 12.00

Turnaj z Londýna - Eurosport 2 16.00