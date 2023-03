Športové televízne priame prenosy na pondelok 27. marca 2023.

FUTBAL

Moldavsko – Česko

ČT Sport 20.15

Maďarsko – Bulharsko

M4 Sport 20.15

Č.Hora – Srbsko

Sport 1 20.30

Írsko – Francúzsko

Sport 2 20.30

HOKEJ

Česko/play-off

ČT Sport 16.40

Extraliga/play – off

RTVS Šport 17.45

Extraliga/play – off

Sport 2 17.15

1.liga/play – off

JOJ Šport 17.50

NY Islanders – New Jersey

Nova Sport 1 1.35

Anaheim – Colorado

Nova Sport 2 4.05

TENIS

Turnaj z Miami

Eurosport 2 17.00

Turnaj z Miami/ž

RTVS Šport 21.50